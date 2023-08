Trpišovský před Zorjou: Trenér? Těžko se v tom vyznat. Oscar by měl hrát

První zápas jste vyhráli 2:0, měli jste obrovskou převahu a plno šancí. Bude to zítra podobné?

„Ukazovali jsme si pozice, které jsme si vytvořili a jak bychom je mohli vyřešit lépe. Chceme hrát stejně jako doma, průběžný výsledek pro nás absolutně nehraje roli. Musíme se soustředit, abychom byli stoprocentní v defenzivě i ofenzivě a proměňovat šance, do kterých se dostaneme.“

Jenže v posledních zápasech se ofenzivním hráčům, potažmo útočníkům, nedaří…

„Rozhoduje rozpoložení hráče v daný moment. Tréninkové situace jsou jiné než v zápase, na tréninku jsme s klidem proměnili třiadvacet penalt z pětadvaceti, v soutěžních utkáních ani jednu ze dvou. Musíme trefovat bránu, to je základní předpoklad úspěchu. I špatná střela potom může skončit gólem. Když nevystřelíte, nestane se nic. Je to o sebedůvěře hráčů, aby zvolili vhodná řešení. Množstvím šancí samozřejmě stoupá i procento těch neproměněných. V úterý jsme se dívali na Panathinaikos proti Braze, skončilo to 0:1, tutovek bylo šestnáct. S Dniprem jsme šli do dvoubrankového vedení ze dvou šancí. Každý zápas je zkrátka jiný. Samozřejmě to máme trošku v hlavě, ale půjdeme si za svým a uděláme všechno pro to, abychom byli efektivní.“

Pokud bude zahrávat pokutový kop, může být exekutorem Václav Jurečka, který selhal v Jablonci?

„Včera hlásil, že si míč vezme znovu, což je sympatické gesto. V Jablonci ji bohužel kopl špatně, jinak, než ji normálně zahrává. Byli určení tři střelci, i zítra budou a Venca v nich zůstane. Na Slovácku i u nás proměňoval penalty s přehledem. Na úterním tréninku jich dal všech pět. Má skvělá data, vytváří spoluhráčům slibné šance a sám se do nich dostává. Góly přijdou, je to střelec. Věřím, že se na konci sezony bude blížit číslům, která měl v minulé sezoně.“

Zorja vyměnila trenéra. Bude v odvetě nečitelná?

„Máme zprávy, že utkání povede asistent původního trenéra, zároveň už by tu ale měl být i jeho nástupce. Těžko se v tom vyznat. Nový kouč preferuje úplně jiný styl, než kterým se Zorja prezentovala na začátku sezony i v prvním zápase. Počítáme s různými alternativami, i rozestaveními, ve kterých můžou nastoupit. Musíme se však soustředit na naši hru, na principy, které fungovaly v prvním zápase. Máme to ve svých rukou, první zápas jsme zvládli 2:0, kvalitu máme. Rozhodující bude naše nastavení a kvalita zakončení. Uvidíme po začátku, po pár minutách. Budeme vědět, v jakém rozestavení soupeř hraje a jaké personální změny tam budou. Rozhodující bude jen náš výkon. Budeme hrát tak, abychom přinutili soupeře reagovat na nás, a ne opačně.“

Jaký je zdravotní stav Oscara?

„Pokud se nic nezmění, do zápasu nastoupí. Absolvoval už dva plné tréninky, s týmem je od pondělí. Pokud se nestane nic neočekávaného, uvidíme ho na hřišti.“