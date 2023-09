Priske: Máme formu, Aris bude dobrý test. Přiměl Krejčího k úsměvu

Jakmile odstartoval dopolední trénink na Strahově, trenér Sparty Brian Priske se klidil stranou. Přišel k postranní čáře, pozdravil novináře a pustil se s nimi do řeči. Pochvaloval si počasí i plný počet hráčů na hřišti. „Cítíme, že máme formu,“ potvrdil na odpolední tiskové konferenci. Letenští ve čtvrtek rozehrají proti Arisu Limassol na domácím stadionu základní skupinu Evropské ligy. Priske si před ním rýpl i do kapitána týmu Ladislava Krejčího.

Je Sparta aktuálně v ideálním rozpoložení?

„Samozřejmě jsme v dobré kondici a cítíme, že máme formu. Za posledních pár týdnů jsme udělali dobrý progres. Po reprezentační pauze jsme předvedli dobrý výkon a z toho byl i dobrý výsledek. Teď máme hlavní motivaci, abychom získali tři body. V Evropě nejsou lehcí soupeři, ale hrajeme doma, známe atmosféru a máme hlavně sebevědomí, abychom zápas zvládli.“

Jak byste popsal Aris?

„Poprvé v historii se stal mistrem kyperské ligy. Má solidní tým, jsou v něm hráči, kteří nastupují za národní týmy a mají zkušenosti z těžkých zápasů. Aris je sice poprvé v základní skupině evropské soutěže, ale je hodně ofenzivně laděný tým. Jeden z hlavních znaků je rychlost, což Láďa Krejčí určitě při utkání pozná a bude to pro něj výzva a zajímavý zápas (vedle sedící kapitán týmu přizvedl čelo a lehce se usmál). Jejich mladý trenér prošel kluby, které spravuje Red Bull, takže se drží toho, co se tam naučil. Prezentují se intenzitou hry a represinkem. Bude to pro nás dobrý test.“

Vy jste v ofenzivě aktuálně v dobré formě. Chcete Limassol přehrát?

„Myslím, že budeme hrát stejně jako v jiných zápasech. Hrajeme doma, bude plný stadion, takže očekávajte od nás plnou sílu i nasazení. Chceme vysoko presovat a být nebezpeční. Bude to náš styl hry s tím, že si musíme dávat pozor na zbraně Arisu. Víme, že v Evropě jsou týmy s vyšší kvalitou než v české lize.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou

Aris střílí hodně gólů, jde z něj respekt?

„Do Evropské ligy není lehké se kvalifikovat a musíte respektovat každého soupeře. Pro mě je nejdůležitější hra našich hráčů, aby věděli, co mají dělat, jak mají hrát a drželi se herního plánu. V některých aspektech ho samozřejmě můžeme upravit podle soupeře.“

Jak pracujete s Angelem Preciadem a je stoprocentně připravený?

„Ano, je do zápasu připravený a pracujeme s ním jako s ostatními hráči. Samozřejmě tím, že je mezi námi nový, tak já a Lars Friis se mu věnujeme, aby pochopil herní styl i taktické prvky, které od něj chceme. Jinak je připravený, odehrál minuty za národní tým i v neděli proti Slovácku.“

Sparta je historicky třetím klubem, který hraje nejčastěji základní skupinu Evropské ligy. O čem to svědčí?

„To je dobrá otázka a je pro mě těžké na ni odpovědět. Liga mistrů je soutěž, kterou hrají nejkvalitnější týmy v Evropě, není lehké se do ni dostat. Sparta měla možnost za posledních jedenáct let se do ní probojovat z pozice šampiona jen jednou. My víme, že se to tentokrát nepodařilo, nezvládli jsme penaltový rozstřel, i když jsme byli blízko. Navíc česká liga není největší soutěž v Evropě, i když víme, že se do Ligy mistrů kvalifikovala Plzeň, i Slavii se to v minulých letech povedlo. A proč tam nebyla dlouho Sparta? Asi se můžeme bavit o kvalitě nebo štěstí při losu. Ale Sparta má dobrou historii, a současný tým má šanci na ni navázat.“