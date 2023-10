Čas na pomstu, do Edenu se vrací Šeriff. Čím potrápil AS Řím?

Jako sportovní neštěstí označil tehdejší trenér Slavie, Karel Jarolím, památnou domácí remízu 1:1 s Šeriffem Tiraspol, která Slavii vyřadila z bojů o Ligu mistrů. Na den přesně po čtrnácti letech a dvou měsících přijede moldavský celek do Edenu znovu a pro Sešívané jde o ideální příležitost mu vše vrátit i s úroky. Je však třeba se mít na pozoru. „Musíme v Praze bodovat,“ má jasný cíl Roberto Bordin, italský trenér nepříjemného Šeriffu.

Nezpochybnitelný hegemon Moldavska. To je Šeriff Tiraspol, který od začátku tisíciletí pouze ve dvou sezonách nezvedl nad hlavu mistrovský pohár. Loni jej na své cestě do Ligy mistrů vyřadila Viktoria Plzeň po dvou vítězstvích 2:1. Nyní jde však o zcela odlišný tým.

Obměnou prošel téměř celý kádr. Chorvatského trenéra Stjepana Tomase navíc v zimě nahradil Ital Roberto Bordin. Bývalý záložník Atalanty či Neapole, který několik měsíců vedl i národní tým Moldavska.

„Naším cílem je i na jaře hrát evropské poháry. AS Řím je jasným favoritem skupiny, ale budeme se snažit Slavii, kterou považuji za druhý nejsilnější celek skupiny, postup do další fáze Evropské ligy co nejvíce znepříjemnit,“ sdělil Bordin po losu své představy o rozložení sil v grupě G.

Po úvodním duelu na domácí půdě s AS Řím byl ovšem s porážkou 1:2 nespokojený.

„Hráli jsme skvěle. Především v úvodním poločase. Bohužel jsme v jeho samém konci inkasovali nesmírně smolný gól. Je to škoda. Boj o postup bude jistě vyrovnaný a každý zápas zcela jiný,“ poskytl Bordin své hodnocení utkání, s nímž víceméně souhlasil i José Mourinho.

„První půle se mi vůbec nelíbila. Vstřelený gól byl darem z nebes. Vůbec jsme si vedení nezasloužili. Líbila se mi naše reakce po srovnání Šeriffu. Od té chvíle jsme převzali kontrolu nad utkáním, soupeře nepustili k míči a zaslouženě vyhráli,“ byl jako vždy originální The Special One.

Čím přesně tým z Tiraspolu jeho Giallorossi potrápil?

„V naší lize vycházíme z rozestavení 4-3-3. Proti AS Řím jsme ale vsadili na 3-5-2, abychom měli o defenzivního hráče navíc proti silnému útoku soupeře v čele s Romelem Lukakem. Do toho máme rychlé útočníky, kteří neustále napadali jejich rozehrávku, což je něco, o co se vždy snažíme. Bohužel nám s postupem času došly síly a náhradníci Říma rozhodli o výsledku utkání,“ poskytl Bordin analýzu italskému Corriere dello Sport.

Tahounem Šeriffu je bezpochyby kapitán Amine Talal. Sedmadvacetiletý Maročan je typickou desítkou, která má šikovnou levačku, s níž rozdává přesné přihrávky a nebezpečně rozehrává standardní situace. Navíc se nutí do zakončení častými náběhy do vápna soupeře.

Slavia vs. Tiraspol po 14 letech: Trpišovský tehdy fandil po ranní směně Video se připravuje ...

V útoku jsou hlavními hrozbami Brazilec Luvannor, který nastupuje především na hrotu, ale umí hrát i z křídla. Na pravé straně ofenzivy pak operuje rychlý Kamerunec Ngom Mbekeli.

Pokud na rozdíl od bitvy s AS Řím nebude Bordin chystat žádnou specialitu, měl by dostat šanci i třiačtyřicetiletý Brazilec Ricardinho, který senzačně kope trestňáky a svým stylem hry nápadně připomíná Ricarda Quaresmu. O přihrávky šajtlí není v jeho pojetí fotbalu nouze.

Rychlost, presink, míče za obranu, sebevědomí, útočné standardky a rychlé brejky. To jsou přednosti Šeriffu. Jeho slabinami jsou naopak důraz, bránění centrů a časté padání.

Před Slavií je nepříjemný soupeř, kterého musí v Edenu uvařit. Po dvou ligových remízách v řadě by to Sešívaní potřebovali.

Slavia statistika Šeriff 15 odehrané zápasy 16 RRVVV forma VVPVV 26 vstřelených gólů 34 8 inkasovaných gólů 15 33,9 očekávaných gólů (xG) 34,9 10,7 očekávaných gólů soupeře (xGA) 13,6 16,7/6,3 střel/ na bránu 16,5/5,1 438/359 přihrávek/přesných 407/337 59,7 % držení míče 50,9 % 49,1 % vyhraných soubojů 48,5 % 48,7 % vyhraných hlaviček 42,4 %





zdroj dat: wyscout.com, tučně vyznačené statistiky jsou přepočítány na 90 minut hry.

Pozn. jsou započítány pouze zápasy v lize a evropských pohárech včetně předkol.