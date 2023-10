Krejčí: Nejlepší poločas, co jsem ve Spartě. Nesloží nás jen tak něco

Jak hodnotíte zápas?

„Můžeme být na sebe pyšní, protože jsme z mého pohledu odehráli venku proti top španělskému týmu vyrovnané utkání. Byli jsme silní na balonu a předváděli hru, kterou chceme. To je za poslední roky velký posun.“

Nakonec ale nemáte ani bod…

„Porážka mě mrzí, ale je to porážka se ctí a tváří, kterou se chceme prezentovat. Samozřejmě mě to hodně mrzí, ale první poločas byl za mě nejlepší týmový výkon, který jsem za čtyři a půl roku ve Spartě viděl. Bohužel jsme to nedokázali předvést znovu ve druhém poločase.“

Betis byl lepší, že?

„Ale stejně jsme tam měli plno dobrých věcí. Samozřejmě kvalita Betisu je natolik velká, že si s tím dokázali poradit.“

Proč nastala až taková změna?

„V tom je hodně vlivů. Chceme hrát náročný fotbal, ale španělské týmy jsou natolik herně kvalitní, že co v lize odpresujeme, dostaneme hráče pod tlak a dají nám míč, tak tady ne. Dostupů je tam pak víc, počasí taky bylo nepříjemné, to vám taky bere spoustu sil. Ale za mě super prezentace od nás.“

Položil vás inkasovaný gól po chybě Petera Vindahla?

„Už jsme potvrdili několikrát, že dokážeme za každé situace hrát stejně a že nás nesloží jen tak něco. Ať už to byl třeba konec minulé sezony nebo prohra v Záhřebu (1:3). Pořád valíme a nic nás nepoloží. Tohle je další pozitivum pro nás všechny a jsem rád, že takoví jsme.“