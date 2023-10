Rangers na Letné: bez tréninku i zájem novinářů. Kouč chválil Simu i Priskeho

Rangers mají s novým trenérem a realizačním týmem za sebou jediný zápas. V sobotu z toho byla výhra nad Hibernian 4:0. Slušný start. Jenže po něm přijde mnohem těžší test. Ve čtvrtek Clement povede skotský celek v Evropské lize proti Spartě, českému mistrovi.

„Potřebujeme ukázat vyšší level, Sparta je lepší tým, dobrý na balonu. A má dobrého trenéra. Od hráčů jsem však viděl v minulých dnech na tréninku dobré signály, zítra musíme být koncentrovaní a ukázat dobrý výkon,“ řekl Clement.

Jméno trenéra se zkušenostmi z Monaka zaznělo v tiskovém centru Sparty už odpoledne. O Clementovi mluvil sám trenér Sparty Brian Priske. Hráli společně v Bruggách, před rokem se potkali v pozicích koučů jako soupeři v belgické lize.

„S Brianem se známe dlouho, hrál i v Genku, v mém bývalém klubu. Hráli jsme spolu v Bruggách a potom jsme spolu nadále udržovali kontakt. Je to velmi, velmi milý člověk a je závislý na fotbale. Strávili jsme spolu hodně večerů, kdy jsme se bavili o fotbale,“ líčil Clement.

Ve čtvrtek večer se setkají znovu. Priske na střídačce Sparty, Clement na druhé straně v barvách Rangers. Oba potřebují bodovat, aby si zvýšili šanci na postup ze základní skupiny Evropské ligy.

„Bude hezké se znovu vidět, jen před a během zápasu to bude o něco méně přátelské,“ přiznal s úsměvem Clement. „Kdybychom vyhráli, byl by to samozřejmě důležitý krok,“ doplnil.

Clement se nejen proti Spartě bude na nové adrese spoléhat na útočníka Abdallaha Simu. Bývalý hráč pražské Slavie má v posledních zápasech formu, v lize dal dosud pět gólů. O víkendu se prosadil rovnou dvakrát.

„Vím, že hrál ve Slavii. Hráli jsme proti ní s Genkem, potom jsme do Brugg přivedli Simona Deliho. Tu soutěž jsem sledoval,“ překvapil. „Abdallah dělá v této sezoně dobrou práci, ale nepřemýšlí jen o tom, aby skóroval nebo asistoval. Také velmi dobře brání a pracuje pro tým. To je důležitá součást fotbalu. Není to někdo, kdo myslí jen na sebe. Dařilo se mu i v sobotu, potřebujeme, aby to předvedl i ve čtvrtek.“

I Priske na Simu upozorňoval, zároveň tvrdil, že je těžké odhadovat, v jakém složení Rangers nastoupí.

Nový trenér, nový realizační tým. To všechno má vliv. „Prošli jsme si těžkým obdobím, ale přišel nový trenér a chce to změnit. Nestane se to však hned přes noc,“ zdůraznil Todd Cantwell, záložník Rangers.