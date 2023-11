Zlý Trpišovský udělal po Plzni dusno. Proti AS chce boj za sešívaný dres

Dvě porážky z poslední tří zápasů zasáhly Slavii. Hlavně nedělní výbuch s Plzní měl v útrobách Edenu dohru. Jindřich Trpišovský vedl k týmu ostrou řeč. Byl zlý. Prý až nebývale. „Hodně důrazně jsme si všechno vyříkali,“ potvrdil trenér na tiskové konferenci před odvetou s AS Řím. Ve čtvrtém skupinovém utkání, největším duelu podzimu, chce vidět zcela odlišný tým. Zarputilý a emočně výbušný. Druhá srážka s Josém Mourinhem si to žádá. Ta první skončila porážkou 0:2.

Bylo úterý. Tým se prvně sešel po mizerném výkonu vedoucí k porážce 1:2 v ligové klasice s Plzní. V Edenu bylo nebývale dusno. Okenní tabule se klepaly. Vzrušená řeč trenéra snad byla slyšet i v kancelářích. Ztropit divadlo, pojmenovat věci pravými jmény. O to šlo. Jednalo se o hodnocení konkrétní, adresné, přímé, bez příkras. Shrnuto do pár slov: Vážení, už nikdy nechci, aby se něco podobného opakovalo!

„Poprvé za šest let, co jsem ve Slavii, to v zápase se Spartou nebo s Plzní absolutně nebylo ono,“ mračil se Jindřich Trpišovský i ve středu večer. „Hodně důrazně jsme si některé věci vyříkali. Z mužstva absolutně nebyly cítit emoce, zarputilost, touha zvrátit výsledek. Musíme se víc rvát za Slavii, za sešívaný dres,“ sypal ze sebe.

Dnes to bude obzvlášť potřeba. Proti AS Řím bude nutné změnit mentalitu. Zapnout válečnický mód a nebrzdit. Lehkovážnost a průměrnost nechat v kabině. Jednoduše předvést diametrálně odlišné fotbalové představení plné nasazení.

K návratu do standardního herního režimu, kterým se Slavia už mnohokrát na evropské scéně prezentovala, by měl pomoci návrat uzdraveného kapitána Tomáše Holeše. A také hráčů dávajících na odiv emoce. Do sestavy by tak mohl napochodovat třeba Rumun Andres Dumitrescu, velkými zápasy ošlehaný Lukáš Masopust, možná Václav Jurečka.

„Ano, Tomáš bude hrát. Zřejmě také Michal Tomič,“ tradičně před duelem v Evropě odhalil pár míst v sestavě Trpišovský. „Chceme se rehabilitovat za neděli. Zůstali jsme dlužni sami sobě i fanouškům. Čeká nás velký zápas, velká kvalita. Kromě výsledku mě bude zajímat, aby se vrátila bojovnost a touha nechat na hřišti úplně všechno. Chce to od každé stránky něco. Potřebujeme podat komplexní výkon.“

Slavia je ve skupině Evropské ligy v komfortní pozici. Po polovině zápasů je na druhém místě s pětibodovým odstupem od konkurentů ze Ženevy a Tiraspolu. Pokud by šlehu s AS Řím výsledkově ustála, dost by se přiblížila postupu do jarní vyřazovací fáze.

Řím ve středu přiletěl do Prahy s mírným zpožděním, stroj se speciální posádkou usedl na letiště Václava Havla až v 18.38 hodin večer. Tisková konference se o více než půl hodiny zpozdila. Slavný José Mourinho zodpověděl šest dotazů, ostře si rýpl do Mauriza Sarriho z konkurenčního Lazia a zase odešel.

Těšte se! Fotbalová hostina může začít.