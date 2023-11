Kobylík: Gomeze nechápu, měl jít dolů dřív. Sadílek? Nejhorší výkon ve Spartě

Srazila Spartu Gomezova chyba?

„Jednoznačně. Takový gól v deváté minutě srazí každého, ještě když jedete na Ibrox Park hrát ze začátku na dobrý výsledek a trumfy v podobě Haraslína máte na lavičce. Tohle srazí každého.“

Co Gomez udělal konkrétně špatně? Dokážete to popsat?

„Místo toho, aby vyjel s míčem dopředu a tlaku si ani nevšímal, chtěl hrát dozadu gólmanovi. Jenže šlápl si na balon. Pro mě absolutně nepochopitelně si ho přebíral podrážkou a tím se rozhodil. Vím, že tohle dělají mladí hráči, a když to vidím, zešediví mi vlasy na hlavě. Kdyby si to dal do boku, má pořád dvě možnosti. Ale takhle si jednu eliminoval, rozhodil se, jak se otočil, neměl balanc, a ještě trefil míč patou. Prostor na přihrávku měl, ale tímhle balon změnil směr a Danilo šel sám na brankáře.“

Gomez střídal po poločase, správné rozhodnutí?

„Vystřídal bych ho už ve třicáté minutě. Sparta prohrávala o dva góly, Priske měl na hřišti Zeleného, takže bylo jasné, že by se posunul na levého beka. Gomez