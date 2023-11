Bellerín: vegan, muž roku i Rosického parťák. Je módní ikona jako Beckham

Na Letné se určitě potká s Tomášem Rosickým, asi si vymění pár milých slov nebo zavzpomínají na společné časy v Arsenalu. Proti sobě už jednou stáli – jako hráči v roce 2016, když se česká reprezentace utkala s tou španělskou. „Tomáš je jeden z nejinteligentnějších hráčů vůbec, ale kvůli častým zraněním ho lidé podceňují. Kvůli jeho chytrosti se ho musíme obávat,“ řekl tehdy.

Cesty bývalých spoluhráčů se pak vydaly jiným směrem. Z Arsenalu odešel Bellerín v roce 2021 tak trochu zadními dveřmi jako nechtěný hráč. Kvůli zraněním a zhoršené výkonnosti nikdy nedosáhl potenciálu, který si od něj fanoušci slibovali. Už v té době ale upřel část své pozornosti směrem k aktivitám mimo fotbalový trávník.

Podobně jako ve své době David Beckham se totiž i Bellerín stal módní ikonou. Rodák z Barcelony ale není jen komerční figurkou, která na sebe nechá obléct věci toho, kdo mu zaplatí. Nad módou přemýšlí, spolupracuje s návrháři, propaguje zajímavé neznámé značky, hledá poklady na bleších trzích a vymýšlí, co ladí dohromady. Nálepku nejlépe oblékaného fotbalisty světa nedostal náhodou.

Třešničkou na dortu bylo jeho vystoupení na modní přehlídce Louise Vuittona v Paříži, kam ho prosadil návrhář Virgil Abloh. „Virgil inspiroval naší generaci. Ukázal nám, že nezáleží na tom, v jakém odvětví se pohybujete - pokud máte možnost dělat to, co milujete, chytíte to oběma rukama,“ řekl Bellerín o Ablohovi, který před dvěma lety zemřel.

Fanoušci samozřejmě mnohokrát pochybovali o tom, že „nefotbalové“ aktivity mohou Španěla příliš rozptylovat od sportu. „Miluji fotbal víc než cokoli jiného. Ale můžu milovat i jiné věci." tvrdí Bellerín, který dokonce už sedm let drží veganskou dietu. Ve vrcholném sportu málo vídaná věc, ale etická a environmentální témata byla opoře Betisu vždy blízká.

Jako jeden z mála fotbalistů například otevřeně promluvil o problematice konání fotbalového mistrovství světa v Kataru. Do nominace kouče Luise Enriqueho se před rokem nedostal. „Mám rozporuplné pocity. Je mi líto, že nejsem v národním týmu. Ale nevím, jestli bych si to dokázal užít s vědomím, že při přípravě mistrovství zemřelo 6500 lidí. Fotbal se znovu stal odrazem chamtivosti a sobectví,“ řekl Bellerín na galavečeru „Muži roku 2022“, kde ho ocenil magazín GQ.

V Evropské lize dostává hráč se stylovým knírem obvykle oddech, od začátku naskočil jen do jednoho zápasu ze čtyř. V prvním zápase proti Spartě si zahrál jen několik závěrečných minut. Páté utkání ve skupině je ale pro Betis zásadní, prohra by pro něj mohla znamenat ztrátu prvního místa a pro přímý postup do finále by Verdiblancos bezpodmínečně museli porazit doma Rangers. Je to dostatečný důvod pro to, aby se módní ikona Bellerín představila na Letné?