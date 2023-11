Sheriff - Slavia 2:3. Pražané slaví postup v EL, drama rozhodl Tijani

Slavia má jistotu postupu do play off Evropské ligy. První místo a přímé osmifinále si zajistí, pokud doma porazí Servette.

Pokud remizuje a AS vyhraje nad Šeriffem, rozhodne mezi českým a italským týmem skóre. To má nyní Slavia o čtyři góly lepší.

Pokud prohraje, nesmí AS zvítězit.