Investice do Tijaniho se (zatím) nevrací. Dá mu teď Trpišovský šanci?

V Edenu věděli, že se neaklimatizuje hned. Je to pro Slavii trochu netypický hráč, hodně neobroušený, navíc introvertní povahy. Muhamed Tijani přesto stál kolem 30 milionů korun a to je investice, kterou by chtěl mít každý splacenou spíše dříve než později. Robustní útočník má za podzim zatím čtyři branky, ze hry naposledy skóroval na začátku září a trápí se v mezihře. Dostane šanci obhájit svou cenovku proti Servette v posledním kole Evropské ligy?

Některé příchod Tijaniho do Edenu zaskočil. S balonem si třiadvacetiletý hráč příliš nerozumí a je to spíše kladivo do vápna, což je trochu jiný somatotyp, než Jindřich Trpišovský preferuje. Navíc měl za sebou jen jedno výrazně povedené období, kdy v Baníku nastřílel za jaro osm branek.

„Sešívaní“ o něm ale věděli. I o jeho nedokonalostech. Všimli si ho už v roce 2020, kdy debutoval v základu právě proti nim. Poslední test? Opět vzájemný zápas na konci jara 2023. „Sledovali jsme ho dlouhodobě, udělal velký progres. Vždy hodně čekáme na zápas s námi, jak se tam hráč ukáže. Uvidíte pak, jaké problémy dělá top hráčům. Měli jsme o něm spoustu informací, je to velký kamarád s Igohem Ogbuem, ptali jsme se i Srdjana Plavšiče,“ líčil Trpišovský v klubovém pořadu Totální podcast.

Posuňme čas o pět měsíců dopředu, do současnosti. Tijani nastoupil do základu naposledy 29. října na Bohemians. Gól ze hry nedal od 4. září, kdy o míč obral karvinského brankáře Dominika Holce. Šlo o jeho nejlepší období v sešívaném dresu, skóroval ještě proti Luhaňsku a Baníku a přimotal se ke gólu v Mladé Boleslavi. Branek má za podzim celkem čtyři.

Což o to, zmenšená produktivita Trpišovskému nikdy příliš nevadila, ale nigerijský bořič není bohužel platný ani v jiných aspektech hry. Mezihru zásadně nezlepšil, kazí přihrávky, s balonem si netyká. Při svých 191 centimetrech ale ani nevyhrává hlavičky, prohrává vzdušné souboje, kde má úspěšnost 38,2 %. Menší má v celém kádru Slavie jen Petr Ševčík a Lukáš Masopust. To je přitom jedna z vlastností, kterou si od Tijaniho ve Slavii slibovali hned.

„Hrozně nám pomůže být lepší při standardních situacích a zároveň v nich být méně zranitelní. Nejvíc mě ohromil v zápase s Olomoucí. Ne tím, že dal tři góly, ale že Sigma kopala asi sedm rohů do vápna a on všechny odhlavičkoval z první tyče,“ sliboval si Trpišovský.

Ačkoliv na hřišti vypadá jak bijec, v soukromí je to tichý kluk. I pro jeho sebevědomí tak může hrát obrovskou roli poslední minuta zápasu v Tiraspolu. Na hřišti byl Tijani přes dvacet minut, přesto si stoupl k rozhodující penaltě. Vzal si jí, protože si věřil, a přesvědčivě ji proměnil.

Nejen že ten gól posunul Slavii opravdu jen krůček od přímého postupu do osmifinále Evropské ligy, zajistil možná Nigerijci šanci na návrat do základní sestavy. Domácí zápas se Servette nelze nijak vypustit, ale sestavu si „sešívaní“ rozhodně mohou díky bodovému náskoku před AS Řím dovolit více protočit. Zvlášť v kontextu náročného programu.

Trpišovský už při příchodu Tijaniho avizoval, že s ním bude hodně práce a budou na něj muset pomalu. Možná by to tentokrát ze slávistického pohledu chtělo trochu zrychlit a dát africkému střelci pořádnou šanci ukázat, zda na to má či nikoliv.