Chytil řádil: Je to vyznamenání. Prozradil touhu po slavném soupeři

Byl u všech čtyř branek vítězného týmu. Mojmír Chytil odehrál proti Servette Ženeva takřka dokonalé utkání. Dva góly připravil, na zbylých dvou měl enormní zásluhu v podobě druhé asistence. Čili nejlepší utkání za Slavii? „S Šeriffem to bylo ještě o něco lepší,“ udivil reprezentační útočník. I díky jeho čtyřem brankám ve skupině si sešívaní došli pro první místo a přímý postup do osmifinále Evropské ligy.

Vstřelil jste dvě branky, postupujete z prvního místa. Dokonalý večer?

„Abych se přiznal, necítil jsem se úplně nejlíp. Byl jsem tak zavařenej… Takže jsem rád aspoň za dva góly. Samozřejmě mě mrzí, že jsem nedal hattrick. Třetí šanci jsem mohl trefit.“

Ale postupujete přímo do osmifinále.

„Pocit je to skvělej. Chtěli jsme postoupit ze skupiny, což se nám povedlo. Že je to z prvního místa, to je vyznamenání. Navíc z takové skupiny a po prvním zápase s AS… Prohráli jsme a vůbec nedoufali, že to můžeme dokázat. Pak jsme však zvládli dva zápasy a rozjeli se. Jsme nadšení.“

Se čtyřmi góly a dvěma asistencemi patříte k nejproduktivnějším hráčům Evropské ligy ve společnosti světových hvězd. Jak se cítíte?

„Skvěle. Ale bez spoluhráčů bych góly nedal. Pro nás je důležitý výsledek, první místo ve skupině. Je to obrovský úspěch. A statistiky? Snažím se to neřešit. Vlastně ani nevím, že je to tak, jak říkáte. Na čísla se moc nezaměřuju.“

Chtěli jste do zápasu vletět a brzo rozhodnout?

„Vždycky chceme začít aktivně a skórovat. Dnes se nám to povedlo. Pak jsme přidali rychle druhý gól, což podle mě rozhodlo zápas.“

Podílel jste se na všech čtyřech gólech. Šlo o váš nejlepší zápas ve Slavii?

„S Šeriffem byl ještě o něco lepší.“ (usměje se)

Na co si v Evropské lize troufáte dál?

„Chceme vyhrát každý zápas a postupovat dál. Myslím, že nás čekají krásná utkání. Přiznám se, že bych chtěl nějakého slavného soupeře. Důležitý ale bude postup a my se o něj popereme s kýmkoliv. Můžeme se měřit s každým, což jsme ukázali doma s Římem. Chci postoupit dál.“

Tajné přání máte?

„Nemám. Ve skupině jsem chtěl AS Řím, což se mi splnilo. Teď přání nechám na klucích.“

Co třeba Liverpool?

„Krásný soupeř… Podívejte, proto jsem do Slavie šel, pro tyhle krásné evropské večery. A taky kvůli fanouškům. Každý zápas doma je neuvěřitelnej. Ať v lize, v poháru, v Evropě. Neskutečný! Jsem za to hrozně rád, soupeři se u nás hraje šíleně. Zažil jsem to na vlastní kůži. Fakt je to v Edenu strašný. Protože co ti fanoušci dokážou, je neuvěřitelný. Jsme jim hrozně vděční.“