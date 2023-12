Los Konferenční ligy: Slovan Bratislava proti Sturmu, Pekhart do Norska

Losovací maraton ve švýcarském Nyonu zakončilo určení dvojic pro první kolo play off Konferenční ligy. Slovan Bratislava to nebude mít daleko, čeká ho totiž cesta do Štýrského Hradce. Tomáš Pekhart se podívá do norského Molde. Betis Sevilla se utká s Dinamem Záhřeb.