Priske před Galatasarayem: Dal si bago a zkoušel novináře. Šance jsou 50/50

Na trávníku s hráči působil uvolněně, vtipkoval s Lukášem Haraslínem a strčil si i bago. O chvíli předtím na předzápasové konferenci se z legrace zeptal tureckého novináře, jaké dává šance oběma týmům. Karty ale příliš poodkrýt nechtěl. A to i co se týče zdravotního stavu slovenské hvězdy. „Je dobrý. Vidíte, že byl s námi v letadle,“ pousmál se tajemně na adresu Haraslína.

Pětapadesát tisíc diváků na vyprodaném stadionu Galatasaraye vytvoří elektrizující atmosféru. Tím spíš, že turecký mistr je ve skvělé fazoně, určitě nejlepší za poslední roky. Priske je ale na podobné výzvy zvyklý. A zdá se, že si je i užívá.

Jak se tým vyrovná s bouřlivou atmosférou?

„Samozřejmě o ní víme a respektujeme ji, ale těšíme se na takové zápasy. Kvůli tomu fotbal hrajeme. Vše záleží na našem výkonu a přístupu. Hráči musejí držet pohromadě po celých devadesát minut. Fotbal je o dobrých rozhodnutích. K tomu potřebujete mít čistou mysl. Pak je to taky hodně o adrenalinu, energii… Ale je důležité, aby kluci spolu mluvili, kdykoli se naskytne maličký prostoj v zápase. Jsem si jistý, že zítra tu bude pořádný hluk.“

Jen Bayern vyhrál na půdě Galatasaraye. Očekáváte jeden z nejtěžších zápasů v roli trenéra Sparty?

„Na tuhle otázku se těžko odpovídá, protože kvalita protivníka je úžasná. Můžeme tu mluvit o velkých jménech, špičkový soupeř, který se dobře prezentoval v Lize mistrů a vládne turecké lize. Z tohoto pohledu jde o těžký zápas. Na druhou stranu víme, že budeme v některých ohledech outsideři, na což v české lize nejsme zvyklí. Ale cítíme, že si plně zasloužíme tady být a chceme využít každé šance, kterou dostaneme.“

Článek pokračuje pod infografikou

Jak důležité je pro vás sebevědomí ze zvládnutých velkých zápasů venku?

„Evropské zápasy jsou trochu jiné, při vší úctě k české lize a Slavii s Plzní. Potkáváme se tu prostě s jinou kvalitou. Ale určitě nám dodává sebevědomí, že umíme hrát dobré zápasy venku, víme, jak s těmito duely naložit. Navzdory výsledku na Betisu jsme i v Seville podali výborný výkon. Nesmíme dát soupeři sebemenší prostor, protože jakékoliv nabídnuté šance využijí. Celých 95 minut se musíme maximálně soustředit.“

Připravoval jste se nějak konkrétně na hvězdy typu Icardiho či Mertense?

„Není pochyb o tom, že patří ke světové špičce. Ale speciálně jsme se na ně nepřipravovali. Analytici nám vždy absolutně neskutečně pomáhají a vůbec nezáleží na tom, jestli hrajeme proti Karviné nebo Galatasarayi. Vždy jde o naprosto špičkovou přípravu.“

Jakou procentuální šanci dáváte pro postup Sparty?

„To nevím. V tuto chvíli je to padesát na padesát, protože jsme spolu ještě nehráli. Samozřejmě Galatasaray je favorit, propadl do Evropské ligy z Ligy mistrů. Kromě velkých jménech můžeme zmínit i rozpočet a další faktory. Ale nejsem fanouškem procentuálních šancí, jsem trenér. Někdy je to i práce vás novinářů, jaká procenta dáváte kterému týmu, tak bych se zeptal vás, co myslíte vy?“

Galatasaray nejvíc hrozí z křídel, kde řádí Yilmaz nebo Zaha. Sparta s tím měla problémy třeba na Ibroxu, ale i v Karviné. Je tohle největší hrozba ze strany soupeře?

„Myslím, že v obranné fázi je celá řada aspektů, o které se musíme postarat. O individuální kvalitě jsme se už bavili, myslím, že taky hrají hodně přímočaře a velmi rychle. Mají velmi dobré hráče na krajích hřiště, kteří se umějí dostat za obranu. Takže se na to určitě musíme zaměřit, musíme být kompaktní, když nebudeme mít míč. Ať už se jedná o vysoký presink nebo bránění z bloku, musíme být co nejtěsněji u sebe, nesmíme v některých situacích nechávat prostor za sebou pro náběhy. Takže máme před sebou obrovskou výzvu. Ale vím, že všichni hráči se na ni neskutečně těší.“