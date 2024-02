Sparťanský rébus vlevo: náhrada za Krejčího i křídlo. Zelený je ve hře

Sparta během tureckého večera přišla pro čtvrteční odvetu o tři muže. Minulý týden se v prvním utkání play off Evropské ligy proti Galatsaray (2:3) vykartovali Ladislav Krejčí, Veljko Birmančevič a Matěj Ryneš. Kompletně levá formace letenské sestavy. Dvě ztráty ze tří mají zřejmě jasná řešení. V posledním případě pak záleží na stavu Jaroslava Zeleného, jenž v neděli trénoval jen individuálně. Dalších možností je pramálo.

Sparťan Matěj Ryneš rukou udeřil soupeře do obličeje a rozhodčí zapískal. V tom momentě trenér Brian Priske u lajny reagoval dost emotivně. Rozhodil rukama, gestikuloval ve smyslu: „Faul? V žádném případě!“ Zřejmě věděl, co bude následovat. Druhá žlutá karta znamenala, že proti Galatasaray přišel do čtvrteční odvety o první volbu na post levého wingbeka.

Aby toho nebylo málo, s Rynešem vypadla celá levá strana, jejíž obsazení nastoupilo v prvním utkání play off Evropské ligy na turecké půdě. Třetí žlutou kartu v soutěži viděli levý stoper Ladislav Krejčí a levé křídlo Veljko Birmančevič.

Ještě ve čtvrtek večer nad tím Priske mávnul rukou: „Tak nastoupí jiní tři hráči.“ Jenže bezesporu je to komplikace a současně obtížný rébus. Jde o ztrátu jedné fungující součástky sparťanského stroje. „Minimálně dvě ztráty hráčů ze základu jsou citelné,“ podotkl trenér Stanislav Levý.

Není možné jednoznačně rozluštit, kterého z chybějících mužů bude Priske postrádat nejvíc. To nejde. Krejčí je kapitán, ultra nebezpečný při standardních situacích. Ryneš zase pracant s ohromnou kondicí. Birmančevič pak letenský tým drží produktivitou a ofenzivní dravostí. Zásadní je, kdo číhá v záloze. Řešení jednoho z problémů komplikuje nejistota.

Se ztrátou Krejčího se Sparta potýkala už na podzim. Dánský kouč pravděpodobně sáhne k osvědčené variantě. Asger Sörensen zastoupí lídra vlevo, trojici povede zprostřed Filip Panák (minulý čtvrtek jen na lavici) a po jeho pravici se postaví Martin Vitík. Obrana v tomto složení by nebyla novinkou, bez karambolu zvládla už říjnový zápas ve skupině Evropské ligy s Rangers (0:0).

Pokud jde o Birmančeviče, Sparta bez jeho účasti sehrála kromě dvou utkání v MOL Cupu jen tři zápasy. Na Srbově místě by se měl objevit Lukáš Haraslín, jenž v neděli proti Liberci odehrál přes šedesát minut. Gólem i aktivitou dal najevo, že trable s kotníkem už nejsou výrazně limitující.

Napravo ofenzivního trojzubce pak může Priske vybírat z víc možností – Adam Karabec nebo Indrit Tuci. Obě varianty jsou ozkoušené a na úrovni.

Největší potíž zřejmě představuje obsazení levého wingbeka. Ryneš odstavil na startu této sezony do role dvojky Jaroslava Zeleného. Že šlo o správnou volbu, potvrdil v náročných výzvách s Plzní (2:1) nebo Betisem Sevilla (1:2), kde se blýskl perfektní asistencí při Birmančevičově gólu.

Dvaadvacetiletý hráč zaznamenal za poslední půlrok obří progres. V ligových statistikách dosáhl až 82% úspěšnosti přihrávek, v zápase vyhraje průměrně tři ze čtyř osobních soubojů. Nadstandardní výkony podtrhl i v přípravě dvěma góly s Puskás Akadémia. „Šel výkonnostně nahoru a vybojoval si místo v základu. Má dobrou střelu a v celkovém kontextu bude Spartě chybět,“ zmínil Levý.

Priske se díky Ryněšovi dostal do pohodlné pozice. Vždyť v případě, že vypadne ze hry, může poslat do akce Zeleného. Ještě v minulém ročníku klíčovou personu mistrovské sestavy.

Z formy příliš neztratil, na podzim obstál i na evropském levelu. Celý zápas si odkroutil doma proti Betisu (1:0) nebo v posledním zápase ve skupině s Arisem (3:2). V obou případech Ryneše nahradil, rozdíl nebyl znát. Kdyby byl fit, je jasnou volbou za Ryneše i pro čtvrteční odvetu s Galatasaray. Jenže existuje možnost, že Priske v sestavě nevyužije ani Zeleného.

Zeleného start není vyloučený

Naposledy hrál na konci ledna přípravu s Bödo/Glimt, od té doby byl mimo. V ani jednom z jarních střetnutí kvůli zranění nebyl ani na lavici. V den utkání s Libercem už aspoň absolvoval běžecký trénink společně s Michalem Ševčíkem. Priske naznačil, že s ním ve čtvrtek počítá. Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz je po nemoci a jeho start není vyloučený.

Ale otázka je, v jaké bude kondici. Baris Yilmaz, turecký protivník, představuje rychlostní hrozbu i pro super zdravého jedince v zápasovém rytmu. „Je to zkušený hráč, přesto herní výpadek může být znát. Ale pokud bude tři dny v plném tréninku, je tahle varianta ve hře,“ zamyslel se Levý.

Kromě Zeleného nemá Priske příliš možností. Proti Liberci hrál vlevo Jakub Pešek. Už po půli byl stažen ze hry, v 36. minutě mohl dostat druhou žlutou kartu. „Ale Priske věří všem hráčům. Neřekl bych, že by odvetu nezvládl. I když nevýhoda je, že nebyl dřív tolik vytížený,“ podotkl expert Levý.

Řešením nejsou ani Tomáš Wiesner a Jan Mejdr, wingbeci primárně operující na pravé straně. Priske sice oba ozkoušel vlevo v přípravě, ale nedá se předpokládat, že jde o preferovanou variantu. Šlo spíš o test, o způsob, jak dát minutáž více hráčům.

Proto je připravený Zelený pro Spartu priorita.