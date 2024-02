Kouč Galatasaraye: Rozhodčí byl slabý, s Haraslínem jsme si to vyříkali

Úřadující turečtí mistři šli do utkání na Letné s náskokem 3:2 z minulého týdne. V odvetě dlouho drželi stav 1:1, jenže v 70. minutě uviděl červenou kartu Kaan Ayhan a Sparta v početní výhodě třikrát skórovala.

„Celý zápas nám zkazily zbytečné ztráty míče, dostali jsme po nich tři ze čtyř gólů. Soupeř čekal na svoje šance, a když se do nich dostal, proměnil je. V první půli jsme hráli lépe, srovnali jsme na 1:1, drželi jsme víc míč. Pořád jsme ale ztráceli balony, což takovému klubu, jakým je Galatasaray, nesluší. Docházelo k tomu i bez presinku Sparty, míče jsme odevzdávali. To je hlavní důvod naší prohry, ale bylo jich víc. Hráli jsme zcela pod své možnosti. Chci soupeři pogratulovat za srdnatý výkon a za vítězství. Přeji jim hodně štěstí,“ řekl Buruk.

Podle něj řada hráčů Galatasaraye předvedla špatný výkon. „Individuální výkony vybraných hráčů byly v poslední době velmi dobré, ať už v lize, nebo v Evropě. V neděli proti Ankaragücü jsme měli silné individuální momenty. Dnes se nám to nepovedlo přenést na hřiště, pak se nepohoda přenesla i na tým. Na každé pozici jsme měli problém,“ uvedl padesátiletý Turek.

„Hráčům ale věřím i nadále, umějí hrát lépe. Dnes jsme prožili špatný den. Zlomovým momentem bylo, že jsme šli do deseti. Po vyloučení našeho hráče jsme se do hry už nedostali. Při vyrovnaném počtu hráčů bychom zápas zvládli pravděpodobně lépe,“ prohlásil Buruk, který kromě Galatasaraye hrál i za jiné istanbulské celky Besiktas a Basaksehir či Inter Milán.

Utkání odřídili angličtí sudí v čele s Taylorem. „Nejsme spokojeni s výkonem rozhodčího. Rozhodně se nejednalo o kvalitní výkon. Od rozhodčího z Premier League by člověk očekával lepší výkon. Již od svého příjezdu sem nebyl rozhodčí zřejmě ve formě,“ podotkl Buruk.

Po závěrečném hvizdu se mezi oběma střídačkami strhla hromadná šarvátka. „Nebylo to hezké, nesluší nám to a nemělo by se to dít. Viděl jsem se na záběrech, chci se za to omluvit. Během utkání jsem si něco říkal s Haraslínem, následně jsme si to vyjasnili a objali se. Pogratuloval jsem mu k postupu a omluvil se mu. Omlouvám se i za své chování na konci utkání. Kdyby během zápasu čtvrtý rozhodčí konal svou práci, k těmto situacím by nedošlo,“ řekl Buruk.

Hráči se podle něj nyní musí soustředit na boj o zbývající tři trofeje. „Je třeba si teď stanovit další cíle. Chceme vyhrát ligu, Turecký pohár i Superpohár. Věřím svým hráčům, že budou motivovaní. Otázkou zůstává, jestli bychom s touto předvedenou hrou mohli v Evropě postupovat dál,“ poznamenal Buruk, jenž reprezentační kariéru uzavřel v květnu 2010 v přátelském utkání s Českem.