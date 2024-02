Kopanec do Ryneše, Kuchta Belmondo i Priskeho slzy. Letná uvařila Turky

Turci nesli prohru těžce, přetěžce. Navíc nejsou zrovna nejklidnější nátury, to se ví věky. Přiznejme však, že i Sparta umí bodnout. Jan Kuchta, Lukáš Haraslín, Qazim Laci či třeba distancovaní Ladislav Krejčí s Matějem Rynešem si rozhodně nenechají nic líbit.

Posledně jmenovaný po posledním hvizdu seskočil k lavičkám a najednou začala mela. O co šlo, zřejmé nebylo. Možná nějaká nevyřízená věc z prvního utkání. Na Ryneše se však vrhl jeden z členů realizačního týmu a kopl ho do břicha. Rozjela se slušná strkanice, již uklidnila Rynešova debata s Kerimem Demirbayem. Pánové vše probrali a mohlo se slavit - a to v lepším.

Útočník Jan Kuchta, autor čtvrté trefy, si užil už zavedený pokřik Kuchta Belmondo připomínající jeho reprezentační barový výlet. Na Letné to vzali po svém, Kuchta přijal, že je mu olomoucká eskapáda připomínána. „To jsme prostě my Češi. Uděláme si srandu i z takových věcí. Občas proběhnou nějaké srandičky i v kabině,“ okomentoval nedávno toto téma.

Po Galatasaray se do dovádění pořádně obul. Samozřejmě, tak to mělo být. Navíc slavil i narození dcery Emilly v tomto týdnu.

Jde přece o další posun Sparty výš. Moc dobře to věděl i Brian Priske. Hned po zápase neskryl slzy dojetí, pak řádil s fanoušky. Pumpoval rukama, odpovídal mu celý kotel, neskrýval euforii.

A pak ukázal to, co předvádí celou dobu působení v klubu. Otočil se, rukama ukázal na tým i další spolupracovníky a naznačil: Ne já, to my všichni!