Jankulovski: Fandit Slavii? Nulové procento. Maldini se podíval a byl klid

Už ve čtvrtek čeká Slavii první díl války s AC Milán v osmifinále Evropské ligy. Italský dóm San Siro byl šest let fotbalovým útočištěm bývalého reprezentačního obránce Marka Jankulovského, který zde vyhrál ligový titul i Champions League a na místě bude i při zápase proti Slavii. „Šest let v AC Milán a jedenáct v Itálii, to je můj druhý domov. Normálně přeju v Evropě českým klubům, ale tady bije srdce pro AC,“ má jasno ostravský rodák.

Jak se vůbec tolik kohoutů v jedné kabině poskládalo během vaší silné éry v AC Milán?

„A víte, že to bylo jednoduché? Jednalo se sice o obrovské hvězdy, ale o to větší respekt měly k trenéru Ancelottimu i k sobě navzájem. Když se na to podívám zpětně, tak to pro mě bylo šest let radosti. Fakt jsem tam nikdy za tu dobu v kabině nezažil jediný problém.“

Přitom na sklonku svého angažmá jste tam byl i se Zlatanem Ibrahimovičem. Ten byl taky v pohodě?

„Úplně v klidu, protože tam tehdy působili někteří hráči třeba deset let. Šlo o italské ikony, které Zlatan respektoval. Určitě se to ale nedá srovnávat s tím druhým obdobím, kdy teď donedávna Zlatan znovu v AC působil. To už byl spíš táta toho mladého kádru.“

Těsně před odchodem do AC Milán v roce 2005 jste měl konflikt v Udine s koučem Lucianem Spallettim, který vás trénoval. O co šlo?

„Spalletti je velký bouřlivák. Prohráli jsme tenkrát venku 0:1 a na pozápasovém rozboru si mě vzal na paškál a tu porážku hodil na mě. Obvinil mě, že už myslím na AC Milán, se kterým jsem byl domluvený. Kluci ho tam uklidňovali, protože on je fakt divočák, ale po chvilce bylo všechno v pohodě.“

Spalletti v minulé sezoně dovedl k titulu Neapol, kde jste sám hrával. Byl jste nějak v kontaktu s ním nebo s někým z města?

„Muselo to být šílené, když byl titul jistý. Sledoval jsem to z povzdálí. Znáte to, roky utíkají a tolik se pak už nepotkáte, takže jsme si psali jen pár zpráv. Těší mě, co tam dokázal. Vždyť v Udine nás dostal do pohárů. Oba jsme pak šli do velkých klubů a dneska působí jako trenér italské reprezentace. Trochu se obávám, že v Neapoli dokázal něco, co se třeba zase dalších třicet let nepovede.“

V AC Milán jste nastupoval s top hráči jako třeba Paolo Maldini nebo David Beckham. Byla to velká škola?

„Maldini? Ikona a chodící respekt. Zároveň velký pohodář, ale stačilo, aby se jen podíval a byl klid. Pamatuju třeba, když velký čertík Gennaro Gattuso už opravdu popouštěl uzdu emocím na hřišti, tak Maldini k němu přiběhl, jen na něj kouknul a pak i Gattuso věděl, že musí vzít zpátečku. Co se týče Beckhama, tak zmíním pokoru a profesionalitu. Učil se italsky. S ním hrát byla radost, vracel se z Ameriky kvůli MS, aby byl více na očích.“

Jaký typ trenéra je Carlo Ancelotti?