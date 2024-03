Berger napověděl Liverpoolu: Priske změnil Spartu. Největší hvězdy jsou...

Když se Liverpool chtěl dozvědět víc o Spartě, není náhoda, že ukázal právě na Patrika Bergera. Někdejší záložník s výbornou levou nohou je osobností obou klubů.

Ve Spartě fotbalově vyrostl a v závěru hráčské kariéry s ní získal mistrovský titul. V Liverpoolu pak hrál v letech 1996-2003. „Berger zůstává mezi fanoušky Liverpoolu oblíbenou postavou,“ píše se v článku na liverpoolfc.com.

Hlavním tématem rozhovoru tentokrát ovšem byla Sparta, s níž se tým trenéra Jürgena Kloppa střetne v osmifinále Evropské ligy. První zápas se odehraje ve čtvrtek na Letné.

„Jsem špatný tipér,“ řekl s úsměvem. „Myslím, že tady v Praze to pro Liverpool bude těžký zápas. Ale Liverpool je samozřejmě v Evropě silný, stejně tak doma s fanoušky, atmosférou a vším kolem toho. Takže očekávám, že postoupí.“

Přesto nadhodil fakt, že Sparta je úřadujícím českým šampionem. Berger ovšem současně popsal situaci v klubu před příchodem Briana Priskeho v létě 2022.

„Abych byl upřímný, ještě před třemi lety bylo těžké sledovat, jak se klubu daří. Ve skutečnosti nehráli dobře. Ale jakmile se Tomáš Rosický dostal do funkce sportovního ředitele a jmenoval nového trenéra Briana Priskeho, šlo to nahoru. I když to měl ze začátku těžké, protože chtěl evidentně změnit styl fotbalu, což chce čas.“

Berger upozornil na to, že Priske si do kádru přivedl hráče, které si vytipoval. A co víc – dostal od vedení klubu čas. „Dokázal trochu změnit tým a začíná se to vyplácet,“ poznamenal pro web Liverpoolu.

Na Ostrovech vědí, že Sparta je v tomto ročníku na čele ligové tabulky a v minulém týdnu odehrála dvě derby se Slavií, před kterou má čtyřbodový náskok.

„Sparta loni vyhrála ligu a myslím, že hraje opravdu dobrý fotbal. Dobře se na to dívá. Snaží se jít dopředu a hrát po zemi. Hrají v podstatě to, co bychom mohli nazvat moderním evropským fotbalem,“ uvedl Berger a pokračoval: „Stejně jako Liverpool tvoří hru od brankáře a snaží se udržet míč u nohy co nejdéle a pak najít způsob, jak jít dopředu. Neočekávám, že by proti Liverpoolu něco měnili.“

Hvězdami Reds jsou Virgil van Dijk nebo Mohamed Salah. V Anglii ale chtějí vědět, na koho si dát pozor ze sparťanské sestavy.

„Ladislav Krejčí je lídrem týmu. Je hlavním mužem a hraje středního obránce,“ zdůraznil Berger. K tomu přihodil další dvě jména: Veljko Birmančevič a Lukáš Haraslín. „Ale Sparta obecně hraje opravdu dobře jako tým,“ doplnil.

Jestli to bude stačit na Liverpool, napoví už čtvrteční zápas na Letné.

„Nebude to jednoduché, ale myslím, že Liverpool postoupí,“ zopakoval ještě jednou.