Krejčí si přeje, ať Salah hraje. Kdo si vezme jeho dres? Kairinen tušil

Momentálně je složité odhadovat, jaký největší zápas v kariéře dosud odehrál. Betis, nebo Galatasaray? Či snad některý z reprezentačních startů? Těžké jednoznačně odpovědět. Od dnešního večera ovšem bude zcela jasno. Ladislav Krejčí a celá Sparta jde do boje o čtvrtfinále Evropské ligy proti Liverpoolu, jednomu z top evropských klubů vedeným Jürgenem Kloppem.

Sparta se postavila Liverpoolu čelem naposledy v únoru 2011. Dirk Kuijt, kudrnatý blonďák, tehdy jediným gólem ve dvou zápasech rozhodl o těsném vyřazení letenského týmu z Evropské ligy. Ale to už je opravdu dávno. Jen pro představu – Ladislav Krejčí, současný kapitán českého mistra, pomalu vyhlížel teprve dvanácté narozeniny a kopal v žákovských kategoriích.

Proto je zřejmé, že na poslední sparťanskou zkušenost s anglickým obrem si pamatuje jen matně. Navíc velkolepý střet tehdy neprožíval tak emotivně jako v posledních dnech. „Vždyť já jsem sparťanem od dvaceti let, do té doby jsem byl Zbrojovák,“ upozornil na čtyři a půl roku starý přestup z Brna.

Za tu dobu toho se Spartou stihl dost: triumf v českém poháru, hořké vyřazení v Evropě nebo loni ligový titul. A teď má na programu zápas kariéry. „Určitě je to tým největší kvality, se kterým jsem se dosud střetl. Současně to bude jeden z nejtěžších zápasů,“ poznamenal Krejčí.

Pravděpodobně nastoupí na pozici levého stopera, odkud v minulosti čelil Iscovi z Betisu nebo Mauru Icardimu z Galatasaraye, v národním dresu pak bránil hvězdného útočníka Roberta Lewandovského. A co Mohamed Salah? „Byl bych rád, kdyby nastoupil,“ řekl jasně.

Nespekuloval, jestli by Sparta měla proti Liverpoolu bez top hvězdy větší šanci. „Všichni se chceme porovnávat s nejlepšími hráči a otestovat si týmové i individuální kvality,“ doplnil.

Proti úplně nejlepšímu výběru Liverpoolu to však s jistotou nebude. Zranění vyškrtla Jürgenu Kloppovi z kádru jména, jako jsou Trent Alexander-Arnold nebo Alisson Becker. „I když nastoupí mladší hráči, naši kluci budou mít hodně práce,“ líčil trenér Sparty Brian Priske.

Článek pokračuje pod kvízem.

Na liverpoolské marodce byl i Salah. Jenže Egypťan už včera s týmem trénoval a je možné, že před víkendovým ligovým šlágrem proti Manchesteru City dostane prostor aspoň na pár desítek minut.

Proto bude cenný dres z liverpoolské sady s číslem 11 k dispozici. „Viděl jsem v šatně pár dresů u kapitána. Takže zřejmě to bude on, kdo si ho vezme,“ zamyslel se Kairinen. Krejčí to poté povysvětlil: vyměněné dresy si vždy pověsí v kabině.

Ale ať Salahův dres uzme Krejčí, Haraslín nebo Ševčík. Na tom nezáleží. V sázce je hratelný výsledek do odvety za týden na Ostrovech.

Liverpool má zraněné opory, navíc v neděli hraje se City klíčový zápas v boji o titul. „Ano, o tom víme,“ pokyvoval Krejčí. „Navíc si postupně dokazujeme, že doma se cítíme mnohem líp a můžeme porazit kohokoli. Bude to důležitý vstup do dvojzápasu.“

Ale rovněž Sparta je uprostřed náročného programu. V nohách má dvě derby se Slavií v jednom týdnu a Priske přiznal, že týmu v nedělním zápase (0:0) chyběla energie. Navíc před sebou má kromě Liverpoolu nedělní střet s Plzní. Proto v úterý měli hráči volnější trénink.

„Samozřejmě je dobré si trochu odpočinout, volno nám v tak náročném období přišli vhod. Ale jsme připravení,“ líčil Kairinen. „Za poslední rok, co jsem ve Spartě, jsme udělali obrovský progres. Všichni hráči se posunuli a teď nás čeká asi největší zkouška.“

Jak v ní sparťané obstojí?