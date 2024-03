Krejčí po lekci: Rozdali jsme si to s nima. Ale byla to srážka s realitou

Než sparťané dorazili před novináře, chvíli to zabralo. Po prohře 1:5 s Liverpoolem v úvodu osmifinále Evropské ligy si s trenérem Brianem Priskem hned po zápase řekli pár vět. Pak přišel Ladislav Krejčí, kapitán letenského týmu. Vypadal smířený. S výsledkem i herním výkonem. „Byla to srážka s realitou,“ řekl 24letý stoper.

Jak jste obstáli?

„Byl to pro nás velký test a porovnání v kvalitě hráčů i produktivitě. Ale už jsme se v kabině bavili krátce o zápase a bereme si z toho pozitiva, že jsme neustoupili z toho, jakým se celou dobu prezentujeme. Vytvořili jsme si dost šancí, ale bohužel jsme je neproměnili. Liverpool nám ukázal, jak se v takových šancích chovat.“

Bylo těžké sledovat, jak spoluhráči vepředu zahazují příležitosti?

„My jsme měli svých starostí dost, stejně jako kluci vepředu. To je realita a rozdíl top hráčů. Ale je to super porovnání. Měli jsme dobré pasáže a dva roky dozadu bychom takhle vůbec nehráli. To je pozitivní. Musíme si z toho vzít další zkušenosti, aby při dalším takovém srovnání byly rozdíly čím dál menší.“

Hráli jste dost otevřeně. To byl záměr?

„Když se dostaneme do takové fáze, byla by škoda, kdybychom se postavili dozadu a bránili výsledek. Je pozitivní, že jsme do hry přenesli náš styl a rozdali si to s nima. Každopádně vidíme, kde je realita.“

Hned v úvodu jste vzadu chybovali v rozehrávce, pak přišla penalta. Srazilo vás to?

„Musíte brát ohled na to, že nehrajeme s takovými týmy každý týden. Je to něco nového. Jejich presink byl extrémně rychlý, to nikde nezažijete, a proto na to nedokážete reagovat jako lusknutím prstů. Tohle si musíme vzít do dalších soubojů a v budoucnu nám to pomůže. Ale pak jsme trochu přepnuli a měli pár šancí. Je potřeba se dostat do herního tempa, jaký mají nejlepší týmy.“

Nakonec na zhruba dvacet minut nastoupil Mohamed Salah. Co jste si říkal?

„Že to bude fičák (usmál se). A byl. Bylo vidět, jak je sehraný s Van Dijkem, který mu dával křížné přihrávky z kroku. Je hodně rychlý, ale to všichni, nejen on.“