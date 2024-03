Matějovský vzpomíná na Anfield: Kabina? Nic nóbl. Spartě bych přál...

Existují zápasy, které jsou mimořádné. Hráč si vybaví detaily, i když od té doby prožil stovky dalších střetů. U Marka Matějovského, bývalého záložníka Readingu, jde o první zkušenost na Anfieldu. Není to zřejmě top vzpomínka, přesto 15. března 2008 vstřelil proti Liverpoolu premiérový gól v Premier League. „To si budu pamatovat do smrti!“

Tehdy 26letý český záložník zarazil natřískané tribuny Anfieldu. Matějovský na hranici šestnáctky napnul nohu a vysekl nejhezčí gól měsíce v nejvyšší anglické soutěži.

Vypadal poblázněně. V euforii. Točil se dokola, až ho srazil k zemi Stephen Hunt, jeden ze spoluhráčů (Petru Čechovi způsobil ošklivé zranění hlavy).

„V Anglii jsem byl chvíli a ze všeho vyjukaný. Tohle bylo něco speciálního, tohle jen tak nezažijete,“ vzpomíná Matějovský, aktuálně hráč Mladé Boleslavi. V dresu Readingu už si na Anfieldu v kariéře dál nezahrál. Jeho tým totiž sestoupil.

Ale přece jen se do Liverpoolu ještě vrátil. O pět let později se Spartou. A to dost v slibné situaci. Pražané si přivezli na Ostrovy do odvety bezbrankovou remízu, ve hře byl postup do osmifinále Evropské ligy.

Zápas sledovalo 45 tisíc diváků – vyprodáno. „A to nás fanoušci nebrali jako soupeře, nevěřili, že bychom mohli Liverpool potrápit,“ líčí Matějovský.

MŮJ PRVNÍ GÓL: Gól na Liverpoolu? Komicky jsem pobíhal, baví se Matějovský Video se připravuje ...

Nakonec z toho byla prohra 0:1 po gólu Dirka Kuijta. „Atmosféra byla skvělá. Jako vždycky. Lidi tam chodí na stadion pravidelně, fotbal milují,“ přesvědčuje.

Od roku 2011 se fenomenální stadion ještě posunul. „Co si pamatuju, překvapila mě tehdy hostující kabina. Opravdu to nebylo nic velkého, nic nóbl,“ vybavuje si Matějovský.

Anfield v současné době bobtná. Liverpool v neděli v ligovém šlágru proti Manchesteru City (1:1) překonal rekord z roku 1949 (Chelsea 2:2). Bitvu trenérů Jürgen Klopp a Pep Guardiola vidělo 59 947 lidí. „Jaký zápas, jaká atmosféra, jaký večer,“ nešetřil chválou kouč Liverpoolu.

Výjimečnost z tribun je cítit už před zápasem, a to díky elektrizující hymně You'll Never Walk Alone. „Když jsem působil v Anglii, na tohle jsem byl hrozně zvědavý,“ prozrazuje Matějovský. „Před zápasem jsem to vnímal, ale pak se soustředíte jen na utkání. Je jasné, že domácí si to užívají mnohem víc, jsou sebevědomí. Věří si, že domácí zápasy zvládnou.“

Stejně jako před lety, i tentokrát část zaplní sparťané. Na stadionu by měli zabrat 2 490 míst. „To lidi samozřejmě láká. V tom jsou sparťanští fanoušci skvělí, cestují s týmem. Já si ale vybavuju spíš výjezd na Chelsea. To byla velká podpora, všichni měli čepice v klubových barvách,“ připomněl další sparťanský střet s anglickým velikánem.

Jenže Sparta v Liverpoolu má postup nesmírně daleko. Minulý týden na Letné prohrála 1:5. „Při vší úctě, výsledek z prvního zápasu hráčům vůbec nedává postupové myšlenky. Bohužel. Odehráli slušný zápas, ukázali kvalitu, ale Liverpool je třída. Postup si uhrál hned v prvním zápase,“ zdůrazňuje Matějovský.

A co čeká od čtvrteční odvety na Anfieldu? „Rozhodně bych Spartě přál dobrý výsledek. Doma už ukázala, že je nebezpečná. Ale v současné době má Liverpool větší zvuk, než tomu bylo v roce 2011. I když byl také jedním z kandidátů na titul,“ dodává.