Poslední Holešův tanec? V odvetě s AC musí Trpišovský udělat změny

Personální nouze na pozici číslo šest nutí realizační tým Slavie k variantě, ke které už se nechtěl nikdy vracet. Před odvetou osmifinále Evropské ligy s AC Milán, v níž budou bíločervení zasypávat dvougólovou propast po úvodní porážce 2:4, je velmi živá myšlenka s návratem Tomáše Holeše na místo defenzivního záložníka. „Je to určitě možnost, máme to v hlavě,“ na rovinu přiznal Jindřich Trpišovský. Jeho tým ve čtvrtek v Edenu zkusí spíchnout senzaci.

Je to měsíc zpátky. Po vydřeném ligovém vítězství nad Jabloncem 4:3 čelil Jindřich Trpišovský nepříjemnému dotazu od zkušeného českého novináře. Podstata otázky byla zhruba taková: Tomáš Holeš opakovaně chybuje na stoperu, mnohem platnější by byl záloze. Měl by hrát tam. Co myslíte?

Trenér Slavie byl pohledem žurnalisty viditelně zaskočený. Věci totiž vidí jinak. Proto odpověděl relativně dlouhým monologem. A na závěr pronesl klíčové věty. „Upřímně, s Tomášem už do středu zálohy nepočítáme. Využili jsme ho tam na podzim dvakrát a zápasy se mu nepovedly,“ vybavil si. Na mysli měl především duel s Luhanskem v kvalifikaci o Evropskou ligu. I Holeš byl s tímto postojem naprosto spokojený. Do středu zálohy se už vracet nechtěl.

Jenže před čtvrteční odvetou s AC Milán se na svůj dřívější zamilovaný post dost možná vrátí. Slavia se pravidelně ve svém herním schématu opírá o dva defenzivní štíty. Jedním bude stoprocentně Oscar, protože hraje v oscarové formě. A druhým? Babo, raď!

S největší pravděpodobností si škrtněme Lukáše Masopusta, který kvůli svalovým potížím nedohrál víkendový zápas s Teplicemi. „Na devadesát procent připravený nebude,“ připustil Trpišovský.

Po zranění se k tréninku vrátil Christos Zafeiris. „Oživujeme ho,“ usmál se slávistický kouč. Norský všeuměl zřejmě bude v nominaci, ale jen těžko v zahajovací formaci. Vždyť na jaře nastoupil jen na pětačtyřicet minut proti Pardubicím…

Spásou by bylo uzdravení Petra Ševčíka, ale spíš to vypadá na poslední „šestkový“ tanec Tomáše Holeše. „Ta varianta existuje, máme ji v hlavě, s Tomášem jsme to probírali,“ potvrdil Trpišovský na středeční tiskové konferenci. Vedle sedící Holeš přikývl.

Rozhodovat o sestavě se bude na poslední chvíli, dost možná až dopoledne před zápasem. „Musel bych se podívat do křišťálové koule a zjistit, jaký bude mít zápas vývoj. Když to bude probíhat nějakým stylem, bude se nám varianta s Tomášem hodit. Uvidíme, jak to bude se Ševčíkem, musíme posoudit zdravotní riziko a zároveň brát v potaz smrtící protiútoky AC,“ zamyslel se Trpišovský.

Je zřejmé, co konkrétně měl na mysli. Rozběhnout zápas s Holešem vedle Oscara, zpevnit střed, nedopustit starosti v defenzivě a v průběhu zápasu vypustit do arény kreativce Ševčíka, popřípadě rafana Zafeirise, aby kvalitou v ofenzivních zónách pomohli dotvořit postupové plány.

Podle informací Sportu Trpišovský vyšle do hry čtyři obránce, přičemž na levém beku by měl figurovat Ondřej Zmrzlý, zimní import z Olomouce. Na křídlech mají poletovat Douděra s Wallemem a na hrotu se rvát odpočinutý Chytil.

Tahle sestava by od začátku mohla pracovat na zasypání dvougólové propasti. Porážka 2:4 z minulého týdne nebudí přílišný optimismus, nicméně vybízí k maximálnímu úsilí. Pár evropských zázraků parta okolo Jindřicha Trpišovského už svedla. Proč by se další nemohl povést v osmifinále Evropské ligy.

„Kolem sebe neustále slýcháváme, jak nám lidi před odvetou věří. Moc dobře to vnímáme, kéž bychom fanouškům udělali radost a splnili jejich sen,“ přeje si Holeš.