Holeš před AC: Neustále slyšíme, jak nám lidi věří. Čtyřka vzadu teď sedí

V podzimním zápase základní skupiny Slavia přeběhla AS Řím. Po naprosto dominantním výkonu brala opojný triumf 2:0. Stejný výsledek by ve čtvrteční odvetě osmifinále Evropské ligy proti AC Milán znamenal prodloužení, jelikož minulý čtvrtek sešívaní padli na San Siru 2:4. „Vzpomínám si, jak jsme šli do zápasu skvěle nastavení. Bylo znát, že si jdeme pro vítězství. Věřím, že se nám podaří takový večer zopakovat,“ přeje si kapitán Tomáš Holeš.

Potřebujete vyhrát o dva góly, abyste zápas dostali do prodloužení. Věříte si?

„Samozřejmě. První zápas v Miláně byla skvělá zkušenost, nastoupili jsme proti hráčům světové třídy. Bohužel jsme dostali dva góly ze standardek, což je škoda. Myslím si, že se jim dalo zabránit a přivést do Prahy lepší výsledek. Protože do červené karty Dioufa jsme hráli s Milánem vyrovnanou partii, v určitých fázích utkání jsme je i přehrávali. Po vyloučení jsme podali kompaktní výkon, navzdory čtyřem brankám. Kdybychom prohráli 2:3, bylo by to před odvetou lepší. Škoda poslední inkasované branky. Ale v rámci možností jsme to odehráli výborně.“

Momentálně se Slavia lépe cítí ve schématu se čtyřmi obránci. Bude to platit i ve čtvrtek?

„Rozhodujeme se podle typologie soupeře, ale pravdou je, že nyní nám víc sedí čtyřbránový systém. Jsme víc zajištění, tím pádem bezpečnější, než kdybychom hráli vzadu ve třech.“

V listopadu jste v Edenu vypochodovali s AS Řím 2:0. Pomůže pozitivní zkušenost před odvetou s AC Milán?

„Na ten zápas máme krásné vzpomínky, porazit AS bylo úžasné. Lidi byli skvělí. Kdyby se nám stejný výsledek povedl i zítra, šli bychom do prodloužení, což by bylo samozřejmě fajn. Vzpomínám si, jak jsme šli do zápasu skvěle nastavení. Bylo znát, že si jdeme pro vítězství. Byli jsme bojovníci, kteří na hřišti nechali všechno. Věřím, že se nám podaří takový večer zopakovat. Hrozně se na zítřek těším, na vyprodaný stadion. Musíme chytit lidi hned od začátku, aby nám pomohli.“

Jste momentálně v podobném rozpoložení?

„Uplynulý týden byl super, výkon v Miláně zrovna tak. Navzdory porážce 2:4 jsme byli po psychické stránce v pohodě, od toho se odvíjela příprava na Teplice. Vyhráli jsme 4:0, zase byl plný stadion. Kolem sebe neustále slýcháváme, jak nám lidi před odvetou věří. Moc dobře to vnímáme, kéž bychom fanouškům udělali radost a splnili jejich sen.“

Poslední otázka k Tomáši Vlčkovi. Vnímáte, jaký udělal za poslední dobu výkonnostní posun?

„Ve čtyřobráncovém systému začal hrát pravého beka, zvládá to skvěle. Ze začátku sezony moc nenastupoval, ale pak dostal šanci, a jak se říká, chytil ji za pačesy. Byl na něj velký tlak, proto je obdivuhodné, jak se s tím vypořádal. Ze stopera se předělat na pravého beka, není snadné, ale on si s tím poradil výborně. Hrají na něj nejlepší hráči soupeře, má to složitý, přesto dovede i podporovat útok.“