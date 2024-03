Motivace na Anfieldu? Stačí šlápnout na trávník. Liverpool vyšle Salaha

PŘÍMO Z LIVERPOOLU | Mission Impossible startuje. Sparta dorazila do Liverpoolu, jemuž se v prvním utkání osmifinále Evropské ligy poklonila po skóre 1:5. Tentokrát ji čeká zápas v červeném kotli. „Úžasné místo,“ přikývl trenér Brian Priske, když přišla řeč na stadion Anfield Road. „Motivovat se není potřeba,“ doplnil.

I znak může být legenda. V tomhle případě to platí bez přehánění. Je jakýmsi dopingem pro domácí a hrozbou pro soupeře - tentokrát Spartu. Visí nad vchodem na hřiště, tady do něj Liverpoolští pro štěstí praští.

Pak půjdou zničit českého mistra, což už se jim ostatně povedlo v prvním utkání osmifinále Evropské ligy. V Praze vyhrál Liverpool 5:1, o postupujícím je - při vší úctě k týmu Briana Priskeho - rozhodnuto.

To si myslí i v Anglii. Vždyť na tiskové konferenci s Jürgenem Kloppem padla jen jedna otázka na čtvrteční duel. Jinak se řešil letní návrat sportovního manažera Michaela Edwardse či připravenost Mohameda Salaha. Tým ho bude potřebovat, protože je stále ve hře o další tři trofeje (Carabao Cup už získal).

„Nejsem si jistý, jestli by měl hrát devadesát minut. Ale je připravený začít. Je tu dalších deset zápasů Premier League a doufejme, že další v pohárech. A všechny jsou stejně důležité,“ vyhlásil Klopp.

Anketa Jak dopadne Sparta při odvetě osmifinále EL v Liverpoolu? Opět prohraje Remizuje Vyhraje, ale nepostoupí Vyhraje a postoupí

Přes průběžné skóre to platí i pro sparťany. Vždyť hrají na Anfieldu, jednom z TOP stadionů světa. Před ním si přece mohou prohlédnout sochu proslulého trenéra Billa Shanklyho, jednoho z mužů, který Liverpool postrčil v šedesátých letech mezi elitu.

A především se proslavil větou: „Fotbal není otázka života a smrti, fotbal je mnohem důležitější.“

Sparťané navíc potřebují nadějné skóre i vývoj. Poslední dny v jejich podání nejsou zrovna přepychové. Po prohře s Liverpoolem (při něm hra snesla aspoň v některých aspektech měřítka), nastal propadák v Plzni. Na západě Čech už se nenašla jediná polehčující okolnost. Šlo o výsledkový i herní debakl.

„Určitě je těžké sem přijet po takových výsledcích, ale hned jak tady šlápnete na trávu, tak… Pokud by vás to nemotivovalo, máte problém,“ pronesl Priske. „Nikdo nechce prohrát, nikdo není spokojený, ale náš job je zůstat v klidu, v kritice být konstruktivní. V tomto ročníku je hodně dobrých věcí, jeden dva zápasy to nemohou změnit. V Evropě mámě jednu z nejlepších sezon,“ upozornil.

Článek pokračuje pod grafikou

Ano, postup do osmifinále (především překonání Galatasaraye Istanbul) je chvályhodný. Je však zřejmé, že slušný dojem z Anfieldu by nebyl k zahození. Každopádně k němu nepřispěje jeden z klíčových mužů. Asger Sörensen je zraněný, mimo hru jsou také záložníci David Pavelka s Jakubem Peškem.

I tak se dá čekat, že Priske nebude experimentovat, vsadí na vyzkoušené. To domácí sestava je takový rébus. Liverpool je vlastně v dalším kole, o víkendu hrál v lize s Manchesterem City, v neděli je čekají ve čtvrtfinále FA Cupu United.

„Stejně jako před prvním zápasem je těžké předvídat sestavu. Nevím, kdo nastoupí, ale jejich nastavení mysli se nezmění. Vždy chtějí vyhrát,“ řekl Priske.

To se ukázalo už v Praze.