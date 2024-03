Liverpool - Sparta 6:1. Drsný konec v EL, Letenští schytali debakl

Liverpool vstoupil do duelu se Spartou skvěle • ČTK/AP

Darwin Núňez rychle poslal Liverpool do vedení • ČTK/AP

Peter Vindahl to měl na Anfieldu hodně složité • ČTK

První gól: strašlivý nedoraz při bránění u Matěje Ryneše, který za sebou nechal nahrávajícího Dominika Szoboszlaie. Druhý: Ladislav Krejčí pokazil rozehrávku a domácí se hnali k dalšímu úspěchu. Třetí: Jaroslav Zelený zaváhal, podržel míč příliš dlouho, soupeř ho obral a Mohamed Salah mohl nechat promluvit svou pistolnickou levačku. Čtvrtý: Krejčí uklouzl ve vlastní šestnáctce, domácí pak měli lehkou cestu k tomu rozjet smrtící kombinaci.

Osm minut - od 7. do 14. - rozseklo zápas, který (přiznejme) byl už jen formalita. První utkání na Letné totiž ovládl Liverpool při skóre 5:1. O postup do čtvrtfinále Evropské ligy už se tudíž vlastně nehrálo.

Přesto Brian Priske, kouč Sparty, zkusil pozměnit rozdělení rolí. Do středu obranné trojice postavil mazáka Zeleného, měl nahradit Filipa Panáka, jemuž se hrůzostrašně nepovedl souboj v Plzni. Letenští rovněž zkusili odlišné rozestavení, než praktikují pravidelně. Na první pohled se zdálo, že formace vyběhla ve tvaru 3 - 5 - 2, ale šlo spíše o 5 - 3 - 2. Stejným způsobem překonala Spartu právě Viktoria.

Leitmotivem bylo zesílení středu hřiště, kde na Letné vládli jednoznačně hosté. Tentokrát dánský kouč vyslal do startovací jedenáctky Markuse Solbakkena, Qazima Laciho i Kaana Kairinena. V útoku pak otestoval možnosti pohyblivé dvojice Veljko Birmančevič - Jan Kuchta.

Nestačilo to. Zaprvé Sparta čelila ohromné síle, kvalitě. Zadruhé se sama několikrát střelila do nohy už popsanými individuálními chybami.

Navíc tu byl ještě jeden faktor. Liverpool rozhodně odvetu nesmetl mezi zápasy, které musí jen tak odehrát, absolvovat. V sestavě byl Salah, Szoboszlai, Wataru Endo i další opory. Ve druhé půli se vedle mladíků dostal na plac také kapitán Virgil van Dijk.

Zájem o dobrý výsledek prokázal i kouč Jürgen Klopp. Důkaz? Když ve druhém poločase Jarell Quansah ostře zajel do jednoho ze sparťanů a viděl žlutou kartu, rozjel protiakci. Hádal se se čtvrtým rozhodčím, gestikuloval na hlavního. Nakonec byl také on napomínán. Vypadalo to však jako jasný plán, trenér, jenž po sezoně z ikonického klubu odejde, ukázal mužstvu, že je s ním.

Na sto procent zvládl rovněž závěrečnou rozlučku s fanoušky. Rozpálil nejbouřlivější tribunu The Cop, poskakoval, pumpoval rukama. Ne, pro Kloppa není žádné střetnutí obyčejné. Chce si rozlučku nablýskat do nejostřejšího lesku. V sezoně už vyhrál Carabao Cup, ve hře je dále v Premier League, FA Cupu i Evropské lize.

V ní nakonec končí Sparta. Předvedla slušnou jízdu. Zejména vyřazení Galatasaray v prvním jarním kole bylo až nečekané. Naopak s Liverpoolem přišel krach, propadák. Přesto přes dva a půl tisíce příznivců tým vytleskalo.

Nyní se potřebují obhájci titulu vrátit na vlnu v boji o ligový primát. První možnost mají v neděli, kdy hostí Hradec Králové.