Slavia a Sparta v Evropě: parády i průšvihy, kdo se „prodal“ a pozor na...

Pro Spartu to byl hodně krutý konec, na který musí rychle zapomenout. Dva debakly s Liverpoolem trochu zatemnily její výkony v Evropské lize, kde do osudného osmifinále držela kladnou bilanci. Slavia nasbírala sedm triumfů ze 12 zápasů... Udělali jsme inventuru vystoupení obou pražských „S“ v Evropě. Jaké nejlepší a nejhorší zápasy odehrály, kdo se blýskl individuálně a jaké poučení by si kluby měly z evropské scény odnést?

Z dvanácti zápasů Slavia sedm vyhrála, do utkání s AC Milán dokonce držela přes 480 minut nulu na domácí půdě. Celkem tým nastřílel 26 branek, góly Juráska, Douděry a Zafeirise byly nominovány na nejlepší trefu kola. Výhrou 6:0 nad Šeriffem Tiraspol vyrovnali „sešívaní“ vlastní evropský rekord „Udělali jsme přes dvacet bodů do koeficientu, dali jsme gól v každém zápase, skončili jsme poprvé v historii první v tabulce základní skupiny,“ vyjmenovával Trpišovský.

Do celkových čísel hodil vidle dvojzápas s Liverpoolem. Kvůli němu má Sparta pasivní skóre 22:26, jedenáct inkasovaných branek je prostě přespříliš. Před ním byli Letenští v kladném poměru – a to i co se týče bodů. Nakonec končí s pěti vítězstvími, jednou plichtou a šesti prohrami. Do všech naskočili Peter Vindahl (odehrál kompletní porci minut), Qazim Laci, Kaan Kairinen a Jan Kuchta. „Chlapci se vyspí a řeknou si, že měli opravdu dobrou sezonu v Evropě,“ řekl trenér Brian Priske po prohře na Anfield Road.

Slavia: nejlepší zápas

2:0 s AS Řím

Co by to bylo za sezonu bez zápasu s gigantem. V domácím bouřlivém prostředí slávisté na AS Řím bez respektu vlítli. I bez vstřelené branky zazářil Mojmír Chytil nebo odepisovaný Jan Bořil, který se představil na levém wingbeku. „Určitě to byl nejlepší výkon tohoto nového týmu,“ pravil Trpišovský. Skalp velkého soupeře přišel pár dní po možná nejhorším výkonu podzimu – domácí prohře s Plzní. Slavii v ten nejtěžší moment vlil sebevědomí do žil.