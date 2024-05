EL: Leverkusen vyhrál v Římě. Kovář chytal, Schick s Hložkem na lavičce

V semifinále Evropské ligy přijel Leverkusen do Říma k utkání s AS • ČTK / AP / Andrew Medichini

Třiadvacetiletý Kovář nastoupil v Evropské lize podesáté v sezoně. Jeho čeští spoluhráči útočníci Patrik Schick a Adam Hložek strávili zápas na lavičce. Schick hrál za italský celek v letech 2017 až 2019, Hložek se alespoň vrátil mezi náhradníky po téměř měsíci, kdy chyběl kvůli zranění kotníku.

Souboj římského AS s Leverkusenem nabídl reprízu semifinále z minulé sezony, v němž oslavil postup italský tým. Ve finále ale v penaltovém rozstřelu neuspěl se Sevillou.

Domácí mohli jít do vedení v 21. minutě, jenže Lukaku hlavičkoval do břevna. Místo toho v 28. minutě skórovali hosté. Obránce Karsdorp chybnou zpětnou přihrávkou „namazal“ míč Grimaldovi, který nahrál Wirtzovi a ten se nemýlil. Pojistku přidal v 73. minutě výstavní střelou zpoza vápna Robert Andrich. V nastavení po Kovářově chybě málem snížil střídající Abraham, z bezprostřední blízkosti však hlavou zakončil nad.

Bayer zvítězil venku po třech soutěžních remízách a AS porazil v pohárech po pěti zápasech. Zároveň mu oplatil téměř rok starou prohru 0:1 z Olympijského stadionu. „Zvládli jsme to velmi dobře, dodá nám to velkou vzpruhu. První poločas máme úspěšně za sebou, doma to musíme potvrdit,“ citovala německá média Andricha.

Bergamo, které ve čtvrtfinále nečekaně vyřadilo osmifinálového přemožitele pražské Sparty a papírově největšího favorita soutěže Liverpool, začalo v Marseille lépe. Italský reprezentant Scamacca navázal na dvougólové představení z liverpoolského Anfieldu a v 11. minutě poslal Atalantu do vedení. Za necelých 10 minut ale srovnal stoper Mbemba.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 28. Wirtz, 73. Andrich Sestavy Domácí: Svilar – Karsdorp (62. Angeliño), G. Mancini, Smalling, Spinazzola – Paredes (79. Baldanzi), Cristante, Pellegrini – El Shaarawy, Lukaku (79. Azmún), Dybala (90+1. Abraham). Hosté: Kovář – Stanišić, Tah, Tapsoba – Frimpong (88. E. Palacios), Andrich, Xhaka, Hincapié – Wirtz (77. Hofmann), A. Adli (77. Tella), Grimaldo (90+3. Kossounou). Náhradníci Domácí: Patrício, Abraham, Angeliño, Aouar, Azmún, Baldanzi, Bove, Boer, Llorente, Ndicka, Sanches, Zalewski Hosté: Hrádecký, Lomb, Arthur, Boniface, Hložek, Hofmann, Kossounou, Iglesias, Palacios, Puerta, Schick, Tella Karty Domácí: Pellegrini, Cristante Hosté: Tah, Xhaka Rozhodčí Stadion Stadio Olimpico, Řím