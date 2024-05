Leverkusen je ve finále EL! Zase těsně utekl porážce, čeká ho Atalanta

Emotivní trenér AS Řím Daniele De Rossi • ČTK

Adam Hložek v odvetě s AS Řím • Profimedia.cz

Strkanice mezi hráči Leverkusenu a AS Řím • ČTK

Adam Hložek byl proti AS Řím aktivní, prosadit se ale nedokázal • Profimedia.cz

Adam Hložek v odvetě s AS Řím • Profimedia.cz

To zase bylo drama! Fotbalisté Leverkusenu s trojicí českých reprezentantů remizovali v domácí odvetě semifinále Evropské ligy 2:2 s AS Řím a v součtu s úvodním vítězstvím 2:0 postoupili do finále. Bayer prohrával ještě v 82. minutě 0:2 po dvou penaltách Leandra Paredese, o výsledku dvojzápasu ale rozhodla vlastní branka, kterou si vstřelil Gianluca Mancini. V sedmé minutě nastavení srovnal Josip Stanišič. Útočník Adam Hložek a brankář Matěj Kovář nastoupili v základní sestavě, Patrik Schick odehrál závěrečnou čtvrthodinu.