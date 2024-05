Skandál v LM, Bayern běsní: Tohle je Real, ostuda... Karma, říká Ancelotti

Zdálo se, že má zkušený polský sudí Szymon Marciniak vypjatou koncovku pevně v rukou. Oficinálně nastavil devět minut, ale kvůli jistým prostojům nechal hrát zhruba o pět minut déle.

V té době si Real hýčkal hektický zvrat skóre na 2:1, který svými góly vystřelil Joselu v 88. a 90+1. minutě. Proto španělští fanoušci pískali, že Marciniak přidává ještě více nad rámec avizovaných devět minut. Sám byl ale těžce nad věcí, když na ruce celému stadionu ukázal zdvižené dva prsty ve smyslu: klídek, pískejte si, ale já stejně ještě nechám hru plynout.

Už to vypadalo, že vše dopadne dobře pro Real a bez ztráty kytičky na všech frontách. Kdepak. Ve 13. minutě přesčas se míč dostával k Mazrauímu. Po odrazu od Mendyho pálil Matthijs de Ligt a překonal Lunina. 2:2? Ale ne, došlo na několik chyb po sobě. Pomezní Tomasz Listkiewicz hned vyslal svůj praporek vzhůru, načež Marciniak okamžitě pískal. Gól nizozemského obránce, který přišel až poté, tak nemohl platit a skandál obřích rozměrů byl na světě.

Pomezní sudí mají za úkol podobné nejisté situace nechat dohrát. Od toho existuje video, aby pak vše pečlivě prozkoumalo.

„Tohle je taky Real. Nechci říkat, že sudí jsou vždy na jejich straně, ale dnes to rozhodlo. Je to ostuda. Čárový si to pak uvědomil, omluvil se mi a přiznal chybu. Jenže to mi moc nepomůže. Nejsem ale typ člověka, který by z porážky obviňoval rozhodčí. Real vyhrál 2:1, asi si to zasloužil, i když pravidla se měla ctít,“ řekl po zápase poměrně smířlivě De Ligt.

Omluva nepomůže, řekl Tuchel

Na hlavního Marciniaka se hned po odpískání ofsajdu slétli mnichovští supi. Thomas Müller byl rozpálený jako málokdy v kariéře. Kouč Thomas Tuchel taky nechal volný průchod emocím, obdržel žlutou kartu a po zápase si hned se zkušeným Polákem šel celou věc vyříkat plný frustrace.

Pochopení však nenašel. Vždyť mu zhasla i ta poslední naděje na zisk trofeje před odchodem z Bayernu. „Je to naprostá katastrofa. V semifinále Ligy mistrů není čas na omluvy. Hráči dřou a musejí být bezchybní, aby se sem dostali. Totéž pak musí dělat na této úrovni i rozhodčí. Od toho jsou na hřišti oni jako ti nejlepší, aby podobné chyby nedělali. Omluva nepomůže, i když ji jako sportovci nakonec přijmete,“ prohlásil Tuchel.

Fakt je ten, že hráči Realu přestali hrát, když si všimli Listkiewiczova praporku nahoře. Kdyby Lunin a spol. hráli naplno, těžko říct, zda by gól vůbec padl. To už se ale nedozvíme.

Poražená strana pochopitelně nešetřila stížnostmi a hořkými prohlášeními. Na straně Realu však panoval takřka stoický klid. Carlo Ancelotti dokonce bral závěr zápasu snad jako karmu za situaci ze 71. minuty, kdy nebyl uznán gól Nachovi. Marciniak ve spolupráci s videem totiž viděl jeho faul na Joshuu Kimmicha.

„Rozhodčí na konci pískl a my jsme přestali hrát. Možná v tom byla i určitá spravedlnost. Bayern si stěžuje na situaci v závěru zápasu, my si stěžujeme na neuznaný gól na 1:1,“ překvapil Ancelotti, protože ten zákrok na Kimmicha zkrátka faulem byl. Jak jinak popsat situaci, kdy hráč sáhne soupeři dlaněmi do tváře? Zkušený italský kouč spíše působil, jako by chtěl někomu namluvit, že i Real byl v zápase poškozen.

Analytička pravidel televize CBS Sports Christina Unkelová po utkání potvrdila, že došlo na několik pochybení za sebou. „Mazrauí se v ofsajdu nenacházel, takže se o jeho postavení nemusíme vůbec bavit. První chybou je zvednutý praporek asistenta. To je v rozporu s trendy, kterými se ubíráme. Zvlášť, když útočná akce ještě neskončila. A pak je zde chyba hlavního sudího, který okamžitě výzvu asistenta přijal a zapískal. Měl počkat, dokud akce neskončí. Tohle jsou velmi překvapivá rozhodnutí. Tohle totiž nejsou jedni z nejlepších rozhodčích v Evropě. Toto trio by se skutečně dalo považovat za nejlepší rozhodcovský tým v Evropě. Vždyť společně rozhodovali už finále Ligy mistrů či finále MS 2022.“

Marciniakovo jméno je tak během necelého roku v nejvyšších patrech světového fotbalu skloňováno už podruhé. Loni těsně před finále Ligy mistrů mezi Manchesterem City a Interem Milán promluvil v Katovicích na konferenci lídra polské krajní pravice Slawomira Mentzena. UEFA tenkrát řešila, jestli zkušeného muže s píšťalkou nevymění, ale Marciniak o finále nakonec nepřišel.