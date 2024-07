Los EL: Plzeň proti Ukrajincům, Sparta zná dvojici pro případ vypadnutí

Pokud by pražská Sparta ve 2. předkole Ligy mistrů nečekaně vypadla se Shamrockem, přešla by do 3. předkola Evropské ligy, v němž by narazila na poraženého z duelu Celje - Slovan Bratislava. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.

Plzeň díky příznivému vývoji v závěru minulé sezony vstoupí podobně jako Slavia do kvalifikace tohoto ročníku pohárů až ve 3. předkole. Na cestě do hlavní fáze Evropské ligy potřebují Západočeši zdolat dva soupeře. V případě vyřazení ve 3. předkole by přešli do závěrečného 4. předkola Konferenční ligy, v níž v uplynulé sezoně postoupili až do čtvrtfinále.