Lukaku, Panoš... Vau, takhle pálí plzeňský talent (16): Byl jsem v šoku

Jiní kluci v jeho věku shání přes léto brigády, užívají si prázdnin od školy. Jiří Panoš ale výrazně urychlil svůj vývoj. Fotbalově se v Plzni chytil tak, že se ho trenér Miroslav Koubek rozhodl dát poprvé v ostrém utkání do základní sestavy. Panoš nastoupil proti Kryvbasu a uvedl se nádherným gólem na 1:1, Plzeň si nakonec z Košic do odvety odváží cennou výhru 2:1.

Co se vám po takovém zápase honí v hlavě?

„Je to nepopsatelné. Nejdřív jsem se bál, že mi gól neuznají, Hrany (Robin Hranáč) mi říkal, že tam byl možná nějaký faul. Takhle jsem to přesně chtěl trefit, jsem za to moc rád.“

Sedla vám střela ideálně?

„Měl jsem to na své silnější noze, krásně se mi balon svezl. Hned jak jsem po zápase přišel do šatny, podíval jsem se na to. Hezký. (úsměv) Beru to jako životní gól, hlavně z toho důvodu, jaký to byl zápas a jak důležité to pro Plzeň bylo.“

Kdy jste se dozvěděl, že nastoupíte v základu?

„Už na trénincích mi trenéři říkali, že to vypadá, že možná budu hrát. Na předzápasovém mi to oznámili oficiálně. Byl jsem celkem v šoku, ale postupně to ze mě padalo. Chtěl jsem hlavně hrát nejlíp, jak umím, a pomoct týmu.“

Co bylo nejtěžší?

„Asi tlak všech, od fanoušků a obecně. Odehrál jsem první takový zápas, určitě to bylo náročné.“

Byl to velký rozdíl oproti zápasům v přípravě?

„Stoprocentně, hlavně kvůli tomu, o co hrajeme a množství fanoušků, kteří tohle sledují. Zápasy v přípravě mi ale také hodně pomohly, že jsem si tenhle level zkusil.“

Kdo vás bude po takovém snovém startu na evropské scéně držet při zemi?

„Asi rodiče, s nimi to máme dobře nastavené.“ (úsměv)

Kdo je váš největší mentor v týmu?

„Určitě Kalvi (kapitán Lukáš Kalvach). Kvůli tomu, že hrajeme na podobném postu i jaký je to kapitán. Ale obecně všichni spoluhráči. Dávají mi velkou podporu, čímž mi to dost ulehčují. Touhle cestou jim děkuji.“

Jak vznikl inkasovaný gól na 0:1, u kterého jste byl?

„Špatně jsem v té situaci zareagoval, když jsem nezachytil jejich levého beka a už jeho náběh nestihl. Tohle mě trošku mrzí.“

Navíc jste pak dostal žlutou.

„Tu jsem v hlavě měl, snažil jsem se hrát opatrně, myslel jsem na to, aby nedošlo k vyloučení.“

Stal jste se třetím nejmladším střelcem Evropské ligy, jak se tohle poslouchá?

„Tohle slyším poprvé, ale samozřejmě je to super.“

Měl jste už před sezonou ambice dostat se do dospělého fotbalu?

„Nečekal jsem, že udělám takový posun přímo do A-týmu. Ale jsem za to hrozně rád, užívám si to, mám ty nejvyšší ambice se co nejvíc posunout a dál rozvíjet.“

Ukázal vám zápas s Kryvbasem, že zvládnete evropskou úroveň, nebo máte ještě hodně na čem pracovat?

„Pořád se budu učit, také budu dál chybovat. Ale věřím, že na to mám. Chci se co nejvíc posouvat, podávat ty nejlepší výkony a pomáhat týmu.“