Kryvbas - Plzeň 1:2. Panošova raketa! Šestnáctiletý talent pomohl k výhře

PŘÍMO Z KOŠIC | Šestnáct let, první start od začátku za ligové áčko v klíčovém duelu. Navíc na evropské scéně v naprosto zásadním zápase pro vývoj celé sezony. Reakce plzeňského klenotu Jiřího Panoše při nečekané premiéře v Košicích? Mladý záložník vyšvihl proti Kryvbasu nádherný gól, kterým výrazně podpořil Plzeň v boji o postup do evropského podzimu. Trefil se i Daniel Vašulín a Viktoria v úvodním duelu 3. předkola Evropské ligy zvítězila 2:1. Do domácí odvety si veze výborný výsledek.