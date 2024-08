Máme v týmu obrovskou kvalitu. Šulcík mi to ulehčil, říká Vašulín

Jeho zásahy do ukrajinské sítě výrazně nasměrovaly Plzeň k postupu do play off Evropské ligy přes nepříjemný Kryvbas a jistotě pohárových milionů. Daniel Vašulin (26) skóroval v Košicích i v domácí odvetě a výrazně přispěl ke splnění důležitého cíle. Nedlouho po přestupu z Hradce si v týmu buduje velmi silnou pozici. „Jsem od toho, abych góly dával, říká skromně.

Jak se vám v odvetě hrálo?

„Šlo o nepříjemný dvojzápas, soupeř byl důrazný, dobrý na balonu. Jsem rád, že jsme oba zápasy zvládli. Do odvety doma jsme nešli tak, že to chceme ubránit, ale vyhrát. To se nám povedlo.“

Jak se poslouchali popěvky fanoušků, když vyvolávali vaše jméno?

„Pořád jde o začátek sezony, jsem rád, že jsem to takhle odšpuntoval. Dělám všechno pro to, abych takhle pokračoval. Především klobouk dolů před všemi, co byli na hřišti, zvládli jsme to jako tým. Našim cílem bylo postoupit do play off Evropské ligy, snad z něj projdeme do skupiny.“

Vyvíjí se vaše angažmá v Plzni nad očekávání?

„Nechci, aby to znělo namyšleně. Ale jsem tady od toho, abych góly dával. Šulcík mi to v pohárových zápasech dvakrát připravil, byly to od něj krásné balony, pak jsem měl jednodušší práci.“

Zvykáte si v Plzni na vyšší evropskou úroveň?

„Nedá se to srovnávat s českou ligou. Jsou dobří na balonu, je to rychlejší fotbal, nebojí se hrát jeden na jednoho. Jsem rád, že jsme oba zápasy zvládli vítězně. Proti skotskému týmu uděláme všechno, abychom šli dál.“

Jsou góly v úvodních zápasech přesně to, co potřebujete v novém angažmá?

„Určitě. Ale nechci to (střeleckou fazonu) urazit, jak jsem říkal, jde o začátek sezony. Budu se především dál snažit pomáhat týmu.“

Zvyšujete si podobnými výkony sebevědomí?

„Zvyšuje se nejenom mě, ale celému týmu. Máme v týmu obrovskou kvalitu, zápas od zápasu vypadáme mnohem lépe. Věřím, že zvládneme další ligové kolo a pak se začneme soustředit na další pohárové utkání.“