ONLINE: Plzeň - Hearts 0:0. Boj o EL, v útoku Vašulín a Jirka

Fotbalisté Plzně doma vstoupí do 4. předkola Evropské ligy proti Heart of Midlothian. Viktoria se pokusí potvrdit roli favoritů. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka už o kolo dříve vyřadili po výhrách 2:1 venku a 1:0 doma Kryvbas. Díky tomu si zajistili podzim v pohárech a účast minimálně v hlavní fázi Konferenční ligy, kam by přešli v případě neúspěchu proti soupeři z Edinburghu. Sledujte ONLINE přenos od 19.00 na iSport.cz.