Mladšího borce už nemám, smál se Koubek. Vítá navrátilce, řeší otazníky

Pravděpodobně na lavičku se už vrátí uzdravený Martin Jedlička, kterého v bráně skvěle nahradil Marián Tvrdoň. Za béčku už si o víkendu v ČFL proti Hostouni zahráli po dlouhých zdravotních problémech Jan Paluska (19) a Matěj Valenta (24).

„Martin Jedlička bude v nominaci na zápas, Lukáš Hejda ještě ne. U dalších to budeme zvažovat. Ještě máme jeden trénink, jednu noc. Konečná nominace proběhne v den zápasu na rozcvičce. Ještě se ukáže, koho tam zařadíme z navracejících se marodů,“ pravil den před výkopem play off Evropské ligy proti Hearts trenér Plzně Miroslav Koubek.

Viktoria se o víkendu naladila výhrou 3:0 v Budějovicích, na jihu Čech zvládla zápas i při šesti změnách v základní sestavě. „Hrál jsem jen poločas, dobil baterky a jsem připravený,“ kvitoval klíčový hráč plzeňské ofenzivy Pavel Šulc.

Na ostrovního soupeře je kostra týmu daná. Trenér Koubek zvažuje pravděpodobně dvě pozice – zda nechat na levém kraji zálohy Milana Havla, nebo dát šanci ofenzivnějšímu Caduovi, který se prosadil v Budějovicích. Druhým postem je podhrotová pozice k Šulcovi – rozhoduje se pravděpodobně mezi trojicí Matěj Vydra, Jiří Panoš nebo Tom Slončík.

„Mladšího borce už nemám,“ smál se Koubek při dotazu Sportu, zda v sestavě pro čtvrteční úvodní zápas plánuje něco podobného, jako když proti Kryvbasu vytáhl do základu šestnáctiletého Panoše. Ten se blýskl nádherným gólem na 1:1. „Vždycky se snažíme překvapit a udělat nečekaný tah, pokud to situace umožňuje,“ dodal Koubek.

Hearts přiletěli do Česka s dvěma prohrami a remízou v zádech, plusem pro ně bude značná podpora fanoušků. Skotští příznivci už den před utkáním vyprodali v Doosan Areně sektor pro hosty.

„Jsou to úplně rozdílné soutěže, nedá se to srovnávat. Na play off Evropské ligy k nám přijede mužstvo, které touží udělat poslední krok, aby se dostalo do skupiny. Hráči Hearts zapomenou na ligu, navíc doma proti Rangers (0:0) hráli skvěle. Nevyšel jim pohár a zápas venku, OK, to je fotbal. Ale v žádném případě to není mužstvo mimo sportovní formu,“ zdůraznil Koubek.

Pravděpodobná sestava na Hearts: Tvrdoň - Dweh, Hranáč, Jemelka - Kopic, Kalvach, Červ, Cadu - Vydra, Šulc - Vašulín.