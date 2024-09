Soupiska Slavie pro Evropskou ligu: chybí Jurečka. Kdo dál?

Do středeční půlnoci musela Slavia na ústředí UEFA nahlásit soupisku pro hlavní fázi Evropské ligy. Vešlo se na ní třiadvacet jmen, figurují v ní dvě čerstvé posily, pět zajímavých hráčů naopak chybí. Jedním z nich je Jindřich Staněk, který je však minimálně do konce podzimu vyřazený z provozu po operaci ramena. Jeho absence byla zřejmá, nejde o žádné překvapení. Kdo dál se na seznam nedostal?

Pětadvacátého září se sešívaná rota vydá do Razgradu k úvodní bitvě Evropské ligy proti domácímu Ludogorci, kde v ročníku 2019/20 neúspěšně působil Pavel Vrba. Slávistický kouč Jindřich Trpišovský bude moci nasadit obě nové akvizice – Ondřeje Lingra i kamerunského záložníka Simiona Micheze.

V defenzivní linii se dostalo na uzdraveného stopera Štěpána Chaloupka, nechybí ani David Douděra, který kvůli osobním problémům zřejmě nebude k dispozici pro většinu venkovních utkání. Ve středové řadě má své místo další navrátilec z marodky Ondřej Zmrzlý, stejně tak Lukáš Vorlický. Zajímavostí je nominace Conrada Wallema, jemuž nedopadlo angažmá v anglickém Prestonu.

V ofenzivním pětičlenném roji nechybí Daniel Fila ani zdravotně indisponovaný Ivan Schranz. Naopak mimo soupisku je Václav Jurečka, dvakrát po sobě nejlepší ligový střelec. Už v létě měl od Slavie svolení odejít za jiným angažmá, a to se nemění ani po Jurečkově solidním vstupu do sezony. Úterní návrat Lingra mu však sebral šanci na pravidelnější vytížení. V příštích dnech Slavii zřejmě opustí, nedává smysl, aby v takovém nastavení setrval.

To platí i pro zbylé trio. Na hráčský list se nedostal Petr Ševčík, dřívější výrazný oblíbenec Trpišovského. Jenže časy se mění - účastníkovi letního EURO dali v klubu najevo, že se stává nepotřebným. Na pozicích nad stopery exceluje duo Zafeiris – Oscar, v předsunuté linii se daří Provodovi, je tady Schranz, přišel Lingr, navíc v aktuálním rozestavení Slavie chybí typická desítka. I to Ševčíkovi ubírá šance na větší vytížení. Zájem projevila Mladá Boleslav, trasa však vychladla. Hráči se do týmu účastníka Konferenční ligy dvakrát nechtělo. Nicméně nabídek bude mít uznávaný středopolař jistě dost.

Evropskou ligu si na podzim nezahraje ani Lukáš Masopust, který laboruje se svalovým zraněním a doba léčby se jen těžko odhaduje. Člen širšího kádru reprezentace navíc nezvládl úvodní zápas play off Ligy mistrů proti Lille, i to mu v úvahách trenérského štábu příliš nepomohlo.

A v poslední řadě se nevešel Alexander Bužek, talent ze Zlína. V jeho případě se zapsání na soupisku neočekávalo. Je vysoce pravděpodobné, že v rámci Chance Ligy odejde na hostování. Seznam doplní ještě hráči B-listu ročníku 2003 a mladší, kteří v klubu působí minimálně dva roky v kuse nebo tři roky s ročním hostováním.