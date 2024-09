Vstupenky na EL v Plzni a na Slavii: Za kolik na United? Nejlevnější Eden

Pohárový podzim se blíží, s ním i spousty mimořádně lákavých zápasů. Po Spartě, která zveřejnila ceny lístků na zápasy Ligy mistrů, oznámili ceny vstupenek i na Slavii a v Plzni. Do prodeje jdou balíčky na všechna čtyři utkání – nejlevněji se půjde na evropský fotbal v Edenu, fanoušci Viktorie zase mají možnost vidět jeden z nejslavnějších klubů světa – v prosinci přijede do Doosan Areny Manchester United.

Slavia spustila prodej vstupenek na podzimní duely Evropské ligy ve středu 4. září. První na řadu jdou permanentkáři, vstupenky do volného prodeje pro běžné zájemce míří do prodeje až o týden později. Pokud tedy vůbec nějaké zbudou…

V rámci hlavní fáze Evropské ligy Slavia doma v Edenu postupně přivítá Ajax (3. října), Fenerbahce (28. listopadu), Anderlecht (12. prosince) a Malmö (30. ledna). Balíček na všechny čtyři zápasy vyjde permanentkáře v rozmezí 2 550 - 4 200 korun v závislosti na kategorie vstupenek, do běžného prodeje půjdou zbylé lístky za ceny v rozmezí 2 850 - 4 750 korun.

Plzeň si zahraje po sedmi letech v hlavní fázi Evropské ligy a chce navázat na jarní čtvrtfinálovou účast v Konferenční lize. V Doosan Areně se postupně představí Ludogorec (3. října), Real Sociedad (7. listopadu), Manchester United (12. prosince) a Anderlecht (23. ledna).

Klub spustí předprodej balíčků na všechny čtyři domácí duely pro permanentkáře ve středu 11. září, zbylé lístky půjdou do volného prodeje o týden později. Klub rozdělil ceny vstupenek do čtyř kategorií – pro permanentkáře v rozmezí 2 640 – 6 300 korun, ve volném prodeji budou k mání od 3 000 do 7 160 korun.

Plzeň nasadila cenu v nejvyšší kategorii výš než Slavia. Rozhodly zejména dva důvody – na západ Čech přijede Manchester United, anglický soupeř elitní evropské kategorie. Navíc do počtu fanoušků jeden z největších světových klubů. Druhou věcí je nižší kapacita stadionu, než kterou mají k dispozici pražské kluby v Edenu a na Letné (Doosan Arena pojme oficiálně 11 700 fanoušků). Pro nejvěrnější příznivce do kotle za bránu jsou ceny i tak velmi příznivé, pod 3 000 korun za balíček.

Na hlavní fázi Konferenční ligy se těší v Boleslavi, která ale zatím ceny lístků ani systém prodeje nezveřejnila. Klub ještě řeší, kde své zápasy odehraje, boleslavská Lokotrans Arena nesplňuje kritéria UEFA co se týká kapacity stadionu (UEFA požaduje minimálně 8 000, v Boleslavi se na tribuny vejde přibližně 5 000 diváků. Pravděpodobně se zápasy odehrají v nedalekém Hradci.

„O průběhu a výsledku jednání klubu s UEFA a s tím souvisejícím zahájení distribuce vstupenek budeme naše příznivce informovat prostřednictvím sociálních sítí, klubového webu, tisku a místního radia,“ slíbil ředitel komunikace Mladé Boleslavi Jiří Koros.

UEFA také stanovila maximální ceny vstupenek, které mohou domácí kluby v evropských pohárových soutěžích účtovat fanouškům hostujících týmů. Počínaje aktuálním ročníkem platí cenový strop 60 eur (1500 korun) na zápasy Ligy mistrů, 40 eur (1000 korun) v Evropské lize a 20 eur (500 korun) v Konferenční lize.

Zároveň dál plánuje snižovat ceny vstupenek. A to i s ohledem na zavedení nového ligového formátu, v němž je 36 týmů v jedné společné tabulce a kluby odehrají víc zápasů. Podle losu sehrají polovinu utkání s přidělenými soupeři doma a polovinu venku. Výsledky se započítají do celkové tabulky, osm nejlepších postoupí přímo do osmifinále, dalších 16 celků bude na jaře hrát 1. kolo play off.

Logicky nejdražší ceny lístků nasadila Sparta na své duely v Lize mistrů. Nešla cestou balíčků, zápasy rozdělila do dvou kategorií – Atlétiko a Inter jsou k mání v rozmezí 1 500 – 3 000 korun za zápas, Salcburk a Brest v rozmezí 1 000 – 2 000 korun. Pokud chce majitel permanentky na všechny duely na Letnou v nejdražší kategorii, zaplatí celkem 10 000 korun.