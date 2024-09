Profesionální žolík Lingr: 13 měsíců mimo základ. Šance v Razgradu?

PŘÍMO Z RAZGRADU | Je to už nějaký pátek… Ne, chyba. Je to už více než rok, co Ondřej Lingr šel na klubové úrovni do soutěžního zápasu coby člen základní sestavy. Od té doby ani ťuk. Ve Feyenoordu za celou sezonu nic, po nedávném návratu mezi sešívanou rotu taky. Ve středu by mohl po třinácti měsících zažít zapomenuté emoce, vyrazit do akce od první sekundy. Slavia v Razgradu rozjíždí kampaň Evropskou ligou a „profesionální žolík“ by mohl začít pracovat na změně otravného statusu.

Dost možná je jediným stabilním reprezentantem napříč starým kontinentem, který pravidelně naskakuje až do rozehraných zápasů. Základní sestava je pro pětadvacetiletého hráče zapovězené území. Dlouhých třináct měsíců stojí Ondřej Lingr u vstupního turniketu a dokola jen slyší ,Chlape, sem nesmíš‘. S jedinou výjimkou, a tou byl kvalifikační duel národního týmu na Faerských ostrovech. Ale to se snad ani nepočítá…

Takže kdy naposledy? Pravdu má ten, kdo zvedá ruku pro Slavii. Kalendářem ale musíte listovat hodně dozadu. Loni v srpnu, přesně osmého, napsal Lingra do základní sestavy Jindřich Trpišovský v předkole Evropské ligy proti Dnipro-1. Od té doby jedno velké NIC. Jen plný šuplík povolávacích rozkazů z lavičky. Je těžko k uvěření, že na vysněné štaci ve Feyenoordu se ani jednou nedostal ke slovu. Za celý rok. Napříč soutěžemi neslyšel od trenérů své jméno. Ani od Arneho Slota, ani od Briana Priskeho. Vždycky jen střídal.

Také proto byl už od května v kontaktu se Slavií, těsně před uzávěrkou přestupů se do Edenu vrátil. Před rokem odcházel do Rotterdamu za čtyři miliony eur, vracel se za nižší sumu – 2,2 milionu (zhruba 55 milionů korun). „Naskytla se možnost získat Ondru za velmi přijatelných finančních podmínek. Neváhali jsme. Získáváme hráče s vítěznou mentalitou, okamžitou posilu, která zná naše prostředí, systém. Trenérský tým ví přesně, co od něj čekat,“ nabídl návratové argumenty sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

Ano, trenérský tým po Lingrovi toužil. Obzvlášť poté, co se zasekla akce s návratem Petera Olayinky. V krvi má sešívanou DNA, za bíločervené barvy nasázel šestnáct vítězných tref, přidal dalších čtyřiadvacet. Jistou pozici v sestavě však měl jen v některých fázích prvního slávistického dobrodružství.

Teď to má být jiné. Lingr je připravený nadobro se zbavit nálepky profesionálního žolíka, kterou má i v národním týmu. Během EURO šel třikrát do akce, pokaždé z lavice. Pro Ivana Haška měl větší cenu jako střídající hráč. Stejně tak i v mnoha případech pro Jindřicha Trpišovského. „Mým cílem je, abych se stal opět důležitým členem týmu, jak tomu bylo, než jsem odešel,“ zaťatě pravil zkraje září v prvním rozhovoru. Ano, důležitou roli měl, to bezpochyby, ale nikdy nezískal status nenahraditelný, jako mají ve Slavii Holeš, Ogbu, nebo Provod s Oscarem.

Ve středu by mohl poprvé ukázat, že základní sestava není zapovězeným územím, ale rajónem pro něj stavěným. Slavia startuje ligovou fázi Evropské ligy, v bulharském Razgradu touží hned na úvod uspět. Lingr by mohl vyběhnout v zahajovací jedenáctce. Pod hrotem, ve dvojici s Provodem.

„Věřím, že opět bude mít roli střelce důležitých gólů,“ zeširoka spustil Trpišovský na otázku, zda s Lingrem počítá od první minuty. „Ve Slavii uměl hrát v základní sestavě. Do budoucna s ním v této roli počítáme. Věříme, že bude ve stejném rozpoložení, jako když odcházel. Tehdy byl pátým nejvytíženějším hráčem týmu, což o jeho důležitosti vypovídá. Má hendikep, že za poslední rok toho odehrál minimum. Ještě to není na celé utkání. Jestli nastoupí v základu? Je to varianta. Rozhodneme se po tréninku,“ nechal si trenér na tiskové konferenci to nejdůležitější na konec.

Po návratu z Nizozemska odehrál Lingr čtyřiadvacet minut v Mladé Boleslavi a ještě o minutu víc proti Plzni. Teď je šance skočit do základu suverénně nejvyšší.