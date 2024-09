Díra v hrázi, Ogbu měl specifickou roli. Nováček jako ideální náhrada?

Skrze zeď, kterou představuje obrana Slavie, se v osmi ligových zápasech dostal jen jeden gól. Obdivuhodný výkon, který jde sice za prací celého týmu, ale ze všeho nejvíc oslňující formě stoperů a brankáře. Bude ale val držet, když z něj vypadla důležitá součástka? Zranění Igoha Ogbua nutí Slavii změnit strategii – buď reorganizovat obranu, nebo povolat do akce Štěpána Chaloupka.

Titán padl. Když oporu týmu Igoha Ogbua odnášeli ze šlágru s Plzní na nosítkách, zatajil se dech nejen realizačnímu týmu. Velice brzy bylo jasno – zlomenina v obličeji, konkrétně jařmového oblouku, si vyžádá operaci.

Z dostupných informací a historie léčení podobných zranění by se stoper měl vrátit s maskou v nejlepším až po listopadové reprezentační pauze. To znamená alespoň deset zápasů, ve kterých se Jindřich Trpišovský musí obejít bez něj. Kouč naštěstí v Bulharsku potvrdil, že ty nejčernější prognózy se nevyplnily a zranění vypadá „líp, než si myslel.“ Tudíž do podzimní části zasáhne.

„Je to skvělý organizátor a výborný ve vzduchu, důležitý hráč pro nás herně i lidsky. Na druhou stranu jsou tu připraveni kluci, kteří to musejí chytnout za pačesy,“ podotkl Trpišovský.

V utkání s Plzní nahradil Ogbua na pozici prostředního stopera David Zima a situaci zvládl více než obstojně. Sám ale v srdci defenzivní trojice nikdy nehrál, za Slavii pravidelně nastupuje nalevo, za Turín hrál napravo. Uprostřed hráze tak zůstala díra.

Nigerijec má navíc od dalších dvou stoperů, kteří více podporují útok, o dost jiné úkoly. V průměru podstupuje skoro dvakrát více hlaviček než Zima, Tomáš Holeš či Jan Bořil, v přepočtu na 90 minut i více soubojů (17,6 versus 14,5). Věřte tomu nebo ne, ale naposledy Slavia musela do středu obranné trojky hledat náhradu za Ogbua vloni v prosinci na Baníku, kdy ho zaskočil Holeš. V několika jarních zápasech, kdy vyhlášený hlavičkář vypadl ze sestavy, hráli „sešívaní“ jen s dvojicí stoperů.

„I hráči, kteří nenaskočili do zápasu, jsou připraveni,“ zmínil Trpišovský. Je jasné, koho myslí. Štěpán Chaloupek má za sebou v sešívaném dresu pouhých 14 minut, zkušenostmi z Teplic a specifickými vlastnostmi ale jako náhrada perfektně sedí. Koneckonců, když příchod jednadvacetiletého hráče Slavia už v zimě dohodla, šlo z velké části o přípravu na pravděpodobný odchod Ogbua do zahraničí. Jsou s ním sice v kontaktu dva kluby z Anglie, k přestupu ale v létě nakonec nedošlo. Chaloupek tak zřejmě bude Nigerijce nahrazovat z méně veselých důvodů.

Slavia si rozhodně přála, aby dosavadní Chaloupkovo vytížení bylo vyšší a byl na důležitou roli připraven, ale i jeho samotného limitovalo zdraví. Před generálkou na sezonu si natrhl stehenní sval. I tak s ním ale Pražané počítali, což dokazuje jeho zahrnutí do nominace pro ligovou část Evropské ligy. Mládežnický reprezentant má jeden bonus, který Trpišovského v tréninku zaujal. Zvládne zaskočit na šestce, tedy pozici, na kterou Slavia příliš hráčů nemá.

Mohl by tak Chaloupek zažít svůj debut v základní sestavě nejen za Slavii, ale i v evropských pohárech, už v Razgradu? Trpišovský nespecifikoval. „Štěpán, Filip Prebsl nebo Mikuláš Konečný – všichni jsou schopní Igoha nahradit,“ vyhlásil.

Jak může vypadat obrana Slavie bez Ogbua





1. Přesun Zimy napravo

Bořil - Holeš - Zima

2. Varianta s Prebslem

Bořil/Zima - Holeš - Prebsl

3. Varianta s Chaloupkem

Bořil/Zima - Chaloupek - Holeš