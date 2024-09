Koubek: Odchází reprezentanti, trošku začínáme znovu. Brankář? Neřeknu

PŘÍMO Z FRANKFURTU | Usedl za mohutný stůl v tiskovém středisku, nasadil sluchátka pro případný překlad a rozpovídal se o těžkém soupeři. Miroslav Koubek (73) den před startem skupiny Evropské ligy na hřišti Frankfurtu zdůraznil, jak kvalitní protivník bude na druhé straně hřiště. Odmítl prozradit, zda do brány vrátí Martina Jedličku, naopak nastínil odlišnosti oproti nepovedenému sobotnímu zápasu na Slavii. „Jsou to rozdílní soupeři,“ řekl zkušený kouč před čtvrtečním duelem.

Rozebrali jste si nepovedený zápas na Slavii?

„Nebyla s ním spokojenost, víme, kde byla hlavní příčina porážky. Nechci to dál rozvádět, ani napovídat soupeři. Z negativních věcí se poučíme, ty pozitivní, co tam byly, třeba pár slušných přechodů do ofenzivní fáze, si chceme přenést sem.“

Dají se soupeři porovnat?

„Slavia a Eintracht jsou rozdílní. Slavia proti nám předvedla extrémně silový výkon ve smyslu tlaku na soupeře, agresivity. Eintracht tohle umí také, navíc má jinou typologii hráčů na špici v předních pozicích. Slavia má výborné hráče zády k bráně, co připravují míče pro další linie. V Eintrachtu jsou zase skvělí náběhoví hráči, technicky vybavení, rychlí. V tom je velký rozdíl.“

Kdo nastoupí v bráně?

„Naši brankáři se dozvědí, kdo bude chytat, od nás, nikoliv z médií. Mám ještě spousty hodin do zápasu, nebudu to říkat teď.“

Připadá v úvahu během náročného programu větší rotace hráčů?

„Se Slavií jsme hráli v sobotu, na Eintrachtu nastoupíme ve čtvrtek. Z fyziologického pohledu vyčerpanosti hráčů a regenerace není v tomhle pořadí zápasů problém. Jiný problém je, když hrajeme čtvrtek, neděle.“

Přemýšlíte o větším počtu změn v základní sestavě?

„Každému hráči věřím. Ale zápas před padesáti tisíci diváky by měli hrát pravděpodobně zkušenější hráči.“

Na co si musíte dát proti Frankfurtu pozor?

„Celé jejich mužstvo je skvělé, na každém postu jsou nadstandardní hráči. Ve formě jsou oba hroťáci, další velká kvalita je na křídlech – je tam ohromná technická a individuální lokomoční síla. Bundesligu začali porážkou na Dortmundu, pak třikrát vyhráli a dostali se na dobrou vlnu. Nevidím u nich žádnou velkou slabinu.“

Berete zápas na Slavii jako dobrou prověrku na to, co vás čeká na Eintrachtu?

„Odpovím trošku jinak. Postupně nám odešli hráči národního mužstva – Staněk, Hranáč, Chorý, pořád jsme tím pádem ve stadiu budování týmu. Koukám na to z uceleného pohledu. Současná Slavia patří mezi evropský nadprůměr, u nás se tým stále vyvíjí, krystalizuje, trošku začínáme znovu. Přišli dobří hráči jako Makrovič, Adu, ale jsme ve fázi, kdy si mužstvo sedá, hotovo asi nebude nikdy. Zápasy s evropskou špičkou, jako je Frankfurt, nebo proti Slavii, která se jim blíží, to je to dobrý studijní materiál, v takové konfrontaci nabereme nejcennějších zkušenosti.“