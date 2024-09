Restart Plzně v Německu: peklo a změny. Expert: Frankfurt hledá tvář

Obří, moderní aréna, zrekonstruovaná pro světový šampionát v roce 2006, budí respekt. Dnes večer se naplní až po střechu, dorazí více než 55 000 fanoušků. Dvě tisícovky mají dorazit z Plzně, zbytek vytvoří pekelnou atmosféru a požene domácí barvy.

Frankfurt vstoupil do sezony mimořádně naladěný s bilancí čtyř výher a jediné remízy. Proti Plzni očekává klub i nároční fanoušci tři body. „Pokud by přijela Sparta nebo Slavia, bude mít větší respekt. Jsem ale přesvědčený o tom, že Frankfurt to nepodcení, hlavně doma budou ze strany fanoušků nuceni do toho šlapat a jít na vítězství,“ odhaduje Petr Ruman, expert Sportu a trenér, který působí v Německu a tamní fotbal velice dobře zná.

Viktoria musela hodit za hlavu ztrátu na Slavii, kde bez většího odporu nechala tři body. Proběhlo důkladné hodnocení, může dojít i na změny v sestavě.

„Víme, kde byla hlavní příčina porážky. Nechci to dál rozvádět, ani napovídat soupeři. Z negativních věcí se poučíme, ty pozitivní, co tam byly, třeba pár slušných přechodů do ofenzivní fáze, si chceme přenést sem,“ pravil den před výkopem plzeňský trenér Miroslav Koubek. Po tiskové konferenci poskytoval i rozhovor pro místní stanici velmi dobrou němčinou.

Jedna změna je téměř daná – do brány se vrátí Martin Jedlička, který v Edenu střídal o poločase chybujícího Mariána Tvrdoně. „Dozvědí se, kdo bude chytat, od nás, nikoli z médií,“ odmítl Koubek potvrdit, koho vyšle do brány.

Trenér je zastáncem menší rotace, spoléhá na užší portfolio hráčů než Sparta nebo Slavia. Nelze očekávat jiné výrazné řezy, spíš kosmetické úpravy. Třeba na křídlech, kde by tentokrát mohli začít vlevo Cadu a vpravo spolehlivý Milan Havel, jenž se rozehrává do solidní formy.

Různé varianty se nabízí dopředu k Pavlu Šulcovi, třeba instalace do základu vyššího Daniela Vašulína k zatím solidně vypadajícímu Aduovi. „Zápas před padesáti tisíci diváky by měli hrát pravděpodobně zkušenější hráči,“ naznačil Koubek, že bude věřit spíš ozkoušeným tvářím.

Viktoria se ve Frankfurtu pokusí zlomit nepříznivou sérii s německými kluby, které v dosavadních osmi zápasech v pohárech neporazila. Jaký se nabízí recept na aktuální Frankfurt, kde v minulosti zanechal výraznou stopu třeba kontroverzní Martin Fenin?

„Když jsem Frankfurt viděl, měl jsem z něj pocit, že hráči pořádně nevědí, co mají hrát, stále hledají tvář pod trenérem Dinem Toppmöllerem. Teď mají výsledky a vyhrávali, ale dostávají celkem jednoduše a lacině góly, nechávají soupeře často chodit do šancí. Takže ofenzivní, aktivní hra, snaha o vytváření šancí a střelba. Plus pohlídat si individuální kvalitu Frankfurtu, která je ale na úkor týmového výkonu,“ analyzuje Ruman plzeňského soupeře.

Plzeň potřebuje po nepříjemné dardě na Slavii restart, aby tým nakopla do následujících týdnů nabitého kalendáře. Už v neděli hraje doma s Mladou Boleslaví, kde se dá čekat větší rotace. Před reprezentační pauzou odehraje Viktoria ještě doma druhé kolo Evropské ligy s bulharským Razgradem a následně ligu s Pardubicemi.