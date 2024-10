Koubek o Ludogorci: Zápas se Slavií jsme hráčům neukázali, čerpáme jinde

Z čeho jste čerpali v taktické přípravě na Ludogorec?

„Pokud jde o jeho zápas se Slavií, my trenéři ho viděli několikrát. Ale rozhodli jsme se, že ukážeme hráčům jiný materiál. Souvisí to s tím, že Slavia má jiný typ hráčů, hraje jinak. My musíme našemu týmu nabídnout to, co je nejblíže našemu stylu hry, z čeho mohou hráči čerpat. Ale tady neprozradím, jakým způsobem do toho půjdeme, to by určitě ode mě nebylo moudré.“

V čem vidíte největší rozdíl vašeho týmu oproti Slavii?

„Nechci se do toho úplně pouštět. Máme jiný způsob hry, jiné hráče. Kdybych odpověď vzal víc zeširoka, hovořil bych tady víc o Slavii a to nechci.“

Pět z osmi soupeřů máte v Evropské lize společných. Není to zvláštní?

„Jde o nový formát soutěže, takhle to navolí počítač, asi to takhle má víc mužstev. Nedokážu v tom najít logiku, je to realita, ale zajímavá. Máme pak víc studijního materiálu, který jsme tentokrát úplně nepoužili. Někdy se to hodí víc, někdy méně.“

Jsou v mužstvu nějaké zdravotní problémy?

„Řekl bych, že jsme v pořádku, zdravotně tam, kde si přejeme být.“

V čem spočívá největší síla Ludogorce?

„Nepochybně mají kvalitu na míči, ofenzivní sílu. Celá ofenzivní špička týmu je brazilská plus Švýcar Kwadwo Duah, který se uvedl gólem na mistrovství Evropy (v prvním zápase skupiny proti Maďarsku). Jsou tam individuálně velmi kvalitní hráči, dobře kombinují, mění pozice, rotují. My musíme být dobří v základu, co nám může udělat výsledek. To znamená organizovaná, kvalitní, kompaktní defenziva s přechodem do útoku, co má takové parametry, aby přinesl branky. Určitě to nebude dobývání na jednu bránu, na to je Ludogorec hodně silný.“

Může jít o klíčový zápas směrem k postupu do jarního play off?

„Klukům jsem řekl, že k postupu z hlavní fáze existuje několik klíčů. Tenhle je teoreticky asi největší. Takhle ale uvažuje i Ludogorec. Pro bookmakery oba patříme spíš mezi podceňované týmy. Jsme rádi, že jsme přivezli bod z Frankfurtu, ten je plusový navíc. Vytipovali jsme si před startem zápasy, kde můžeme uspět, a máte pravdu, že klíč může být v Ludogorci.“

Věříte, že se opět prosadí letní posila Prince Adu? Skóroval ve Frankfurtu i v neděli proti Mladé Boleslavi, ale tam jste ho o poločase nechal v šatně.

„Znali jsme jeho data po Frankfurtu, jeho běžecké vytížení bylo extrémní. Pokud má být v dobrém stavu na Ludogorec, nemohl absolvovat kompletní minutáž s Boleslaví. Proto jsme se rozhodli ho střídat v poločase. Počítáme s ním, ale nebyl schopný odehrát tři zápasy proti Frankfurtu, Boleslavi a Ludogorcem s minutáží devadesát a víc minut. Na to ještě není zvyklý. Je to rychlostní typ, takoví hráči ztrácí rychleji energii, je u nich větší unavitelnost. V jeho případě jsme už v neděli mysleli na čtvrtek.“

Ludogorec vede nový trenér Igor Jovičevič. Změní se něco na herním projevu týmu?

„Viděli jsme jejich víkendový zápas v lize, měli slabšího soupeře. Vyhráli dva nula, zásadní změny tam s novým trenérem nebyly. Možná jediná - nasazení více bulharských hráčů. Ale nedokážeme říct, zda jde o zásadní změnu danou příchodem nového kolegy, nebo jen šetřil hráče, kteří nastoupí proti nám.“