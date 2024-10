Plzeň našla svého Prince. Rozjetý Adu, skrytá zbraň na Ludogorec

Sotva vybalil v Plzni kufry, vyběhl na trávníku v Liberci jako člen základní sestavy. Bleskovou aklimatizaci zvládá výborně. Prince Adu patří v týmu k hráčům s aktuálně nejlepší formou, dvakrát po sobě skóroval. Trenér Miroslav Koubek ho při nedělní remíze 1:1 s Boleslaví stáhl už v poločase, ve 2. kole Evropské ligy proti Ludogorci Razgrad na něj znovu spoléhá. Co předvede nadaný útočník z Ghany?

V nadsázce se dá říct, že Plzeň našla svého Prince. Adu odehrál po realizaci transferu z ukrajinského Kryvbasu v rychlém sledu pět zápasů, pokaždé jako člen základní jedenáctky. Navíc začal takřka okamžitě sázet góly - trefil se na Frankfurtu i naposledy proti Mladé Boleslavi.

Po víkendovém zápase mu trenér Miroslav Koubek vyčítal herní nedostatky. „Po běžecké stránce podal velký výkon ve Frankfurtu. Boleslavi dal branku, ale pak jsme ho nepoznávali. Jeho nejsilnější zbraní je držení míče zády k bráně, ale on tentokrát neudržel jediný balon. Není úplně zvyklý na cyklus anglických týdnů, nebyl to výkon podle očekávání,“ zmínil kouč Viktorie.

Adua stáhl z preventivních důvodů už o poločase. Také proto, že na forvarda z Ghany spoléhá ve čtvrtečním duelu Evropské ligy proti Razgradu. Může být tajnou, ještě ne úplně přečtenou zbraní, jakou může Viktoria ve čtvrtek večer udeřit.

„Pokud má být v dobrém stavu, nemohl absolvovat kompletní minutáž s Boleslaví. Proto jsme se rozhodli ho střídat v poločase. Počítáme s ním, ale nebyl schopný odehrát tři zápasy s minutáží devadesát a víc minut. Na to ještě není zvyklý. Je to rychlostní typ, takoví hráči ztrácí rychleji energii, je u nich větší unavitelnost. V jeho případě jsme už v neděli mysleli na čtvrtek,“ vysvětlil Koubek den před výkopem evropského zápasu.

Do Plzně přijel bulharský šampion, kterého před týdnem vytrestala na jeho hřišti Slavia a zvítězila 2:0. „My trenéři jsme ten zápas viděli několikrát. Ale rozhodli jsme se, že hráčům v taktické přípravě ukážeme jiný materiál. Souvisí to s tím, že Slavia má jiný typ hráčů, hraje jinak,“ překvapil Koubek. Do hloubky rozebírat rozdíly mezi jeho týmem a souborem Jindřicha Trpišovského ale nechtěl.

Adu jako fyzicky silný a rychlý hráč

Viktoria by ráda navázala na senzační remízu 3:3 z Frankfurtu. Bod vybojovala v závěrečných vteřinách, zvedla se ze skóre 1:3. Naopak chce zapomenout na nepříjemné kopance v domácí soutěži. „Klukům jsem řekl, že k postupu z hlavní fáze do jarního play off existuje několik klíčů. Tenhle v zápase s Razgradem je teoreticky asi největší. Takhle ale uvažuje i soupeř. Pro bookmakery oba patříme spíš mezi podceňované týmy,“ konstatoval Koubek.

Ale zpět k Aduovi - letní posila, kterou Viktoria výrazně posílila ofenzivu, se velmi rychle stává jednou z důležitých zbraní týmu. Dvakrát skóroval, během pobytu na trávníku se dostával i do dalších zajímavých situací. Jako jeden z mála obstál i v těžkém duelu na Slavii, kde Plzeň padla bez většího odporu 0:3.

Adu není žádným vysokým bouračem, přesto jde o fyzicky silného, navíc rychlého hráče. Jak zmínil trenér Koubek po Boleslavi – hlavní jeho devizou je udržení balonu zády k bráně a solidní rychlost, navíc dokáže udeřit i hlavou.

Do Plzně přišel na konci letního transferového období společně se stoperem Svetozarem Markovičem, Viktoria reagovala na ztráty Robina Hranáče a Tomáše Chorého. Pro Adua se vedení definitivně rozhodlo ve chvíli, kdy zatápěl Plzni v dresu Kryvbasu během 3. předkola Evropské ligy. V prvním duelu v Košicích dokonce skóroval.

Stále jde o mladého, talentovaného hráče na začátku kariéry, poprvé zakouší zápasy na vysokém evropském levelu. Viktoria do něj zainvestovala a pokouší se ho rozvinout na ještě vyšší úroveň. Proti Razgradu má před sebou další velký fotbalový večer.