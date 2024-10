Plzeň v týdnu pravdy: řeší sestavu na PAOK i opatrný návrat Souarého

Na konci května odehrál celé finále MOL Cupu proti Spartě, se spoluhráči vydýchával zklamání z hořké porážky po bláznivém závěru. Cheick Souaré musel přes čtyři měsíce čekat, než se vešel do plzeňské nominace na ostrý zápas. Francouzský křídelník je po zdravotních trablích připravený do duelu Evropské ligy na hřišti PAOKu, kde by Viktoria ráda uzmula alespoň bod.

Plzeňská výprava do Řecka čítala ve čtvrtek jedno překvapivé jméno. Zatímco scházel nemocný Tom Slončík, součástí dvacetičlenné nominace na zápas proti PAOKu byl po dlouhé pauze Cheick Souaré. Mladý Francouz si prošel těžkým obdobím, hrozilo, že vynechá klidně celý podzim. Nyní je zpátky v týmu a Viktoria ho brzy může použít na hřišti.

„Cheick překonal zdravotní problémy. Bereme ho hlavně kvůli tomu, aby nasál atmosféru týmu, delší dobu s námi nebyl. Bude připravený a dál trénovat, aby nám byl schopný co nejrychleji pomoct v dalších zápasech,“ upřesnil před odletem plzeňský asistent Jan Trousil.

Souaré nastoupil k ostrému zápasu naposledy 22. května ve finále MOL Cupu proti Spartě, kvůli zdravotním problémům vynechal takřka celou přípravu. Poprvé se zranil proti třetiligovému Petřínu, po nepříjemném pádu na bok a záda ho z placu odnášeli otřeseného na nosítkách.

Brzy se do tréninkového procesu vrátil, na soustředění v Rakousku ale odehrál jediné utkání s Karlsruhe a pak odpadl kvůli svalovým problémům. Naposledy léčil ještě vážnější komplikaci – zlomenou kůstku v oblasti nártu, která se hojí dlouho, pro fotbalistu používající nohy ke kopání jde o velmi nepříjemné zranění.

Plzeň jeho návrat vyhlížela dlouhé týdny, z klubu šly zprávy, že jeho proces rekonvalescence potrvá dlouho. Na konci října ale přišla u bývalého mládežnického reprezentanta Francie pozitivní informace – postupně dostal povolení k návratu do A týmu a ve středu ráno už se zabaleným kufrem odcestoval s týmem do Řecka.

„Dva dny s námi trénoval, když bude všechno v pořádku a doktoři nám řeknou, že mu nic nebrání, v horizontu tří týdnů by mohl být využitý,“ upřesnil Trousil. Plzeň půjde pravděpodobně cestou zapojení hráče do zápasů přes třetiligové béčko – v neděli se Souaré bude spíš chystat na dopolední domácí zápas s Motorletem, než na večerní šlágr se Spartou.

Souaré přišel v zimě z druholigového Vyškova, na jaře se překvapivě zabydlel v základu. Vyšoupl zkušenějšího Cadua, v lize zvládl ve 13 zápasech 2 branky a tři asistence. Trenér Miroslav Koubek ho bral jako jeden z opěrných, spolehlivých pilířů sestavy zapadajících do náročného systému.

Pro plzeňský tým jde před čtvrtečním těžkým zápasem před bouřlivou kulisou na PAOKu o výraznou vzpruhu. Společně se Souarém je v nominaci také uzdravený Matěj Valenta, jeho zařazení do základu trenéři zvažovali už v sobotu na Baníku. Exslávistického polaře do utkání nepustily drobnější zdravotní problémy, naštěstí nešlo o nic fatálního jako na jaře, kdy musel na operaci s kolenem.

Viktoria je uprostřed „týdne pravdy.“ Zejména po taktické stránce zvládla excelentně duel proti čtvrtému Baníku, v Ostravě vyhrála jasně 3:1. Po čtvrtečním vystoupení na PAOKu následuje nedělní šlágr doma se Spartou, kde může Plzeň v případě výhry poskočit na druhé místo v tabulce.

„Tenhle týden je pro nás hodně důležitý. Ukáže nám, jakým směrem nás to hodí v lize, může nás to také posunout v tabulce Evropské ligy,“ řekl Trousil. „S Baníkem jsme to zvládli, teď můžeme udělat důležitý krok k tomu, abychom se dostali k našemu cíli, což je zůstat mezi 24 týmy, které postoupí do jarního play off. Když to zvládneme, půjdeme na Spartu v jiném rozpoložení.“

O víkendu v lize se dařilo ofenzivní trojici Matěj Vydra, Pavel Šulc, Prince Adu. Při skládání sestavy na řeckého soupeře se nabízí využít aktuální formy jednotlivců, trenéři možná udělají pouze jednu změnu – po karetním trestu vrátí do základu reprezentanta Lukáše Červa na úkor Alexandra Sojky.

„V hlavách máme, co chceme udělat, máme nachystané varianty, ještě se o nich budeme bavit cestou v letadle. Až večer na tréninku se kluci dozvědí, v jakém složení půjdeme do zápasu,“ odpověděl diplomaticky Trousil.

Plzeň drží pod trenérem Koubkem mimořádnou sérii – v Evropě neprohrála už 22 zápasů v základní hrací době po sobě. „Máme k soupeři respekt, ale věříme týmu, že jsme schopni prodloužit sérii v Evropě a popereme se o co nejlepší výsledek. Jakýkoliv bodový zisk bude pro nás dobrý,“ předeslal Trousil, než s týmem vyrazil na řeckou půdu.