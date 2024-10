Tvrdík na pivu se Šádkem! Šéfové se setkali na letišti, přání na Spartu

Ve středu dopoledne bylo na pražském Letišti Václava Havla rušno. Slavia odlétala na zápas Evropské ligy do Bilbaa, plzeňská výprava takřka ve stejný čas mířila do řecké Soluně. Čeští rivalové si do zápasů v Evropě přejí – hlavní bossové Jaroslav Tvrdík a Adolf Šádek stihli před odletem společné pivo. „Skvělá Plzeň na letišti,“ liboval si předseda představenstva Slavie.

Odlet slávistů do Španělska byl naplánovaný na desátou hodinu dopoledne, čas se o půl hodiny posunul. Ve stejnou dobu mířil ze stejného místa v Praze i plzeňský tým do Řecka. Početné štáby obou celků se setkaly v odletových prostorách, velkou rivalitu z ligového zápolení daly pro chvíli stranou.

Čelní představitelé obou českých klubů si před odletem dokonce dopřáli společné pivo. „Když dva české kluby letí na Evropskou ligu ve stejném čase. Skvělá Plzeň na letišti. Probrali jsme soupeře a popřáli si štěstí. Samozřejmě na celý týden,“ napsal na sociální síť X předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Narážel tím i na nedělní souboj Plzně se Spartou, kde by se vršovickému klubu velmi hodilo další letenské zaváhání.

Společnou fotku Tvrdíka se Šádkem, šéfem Plzně, umístila na své sociální sítě před odletem do Řecka na čtvrteční zápas proti Soluni i Viktoria. Západočeský klub odlétal na duel do bouřlivého prostředí v dobrém rozmaru po přesvědčivé sobotní výhře 3:1 na Baníku.

„Od zápasu na Baníku to je pro nás výzva, tenhle týden je hodně důležitý. Ukáže nám, jakým směrem nás to hodí v lize, může nás to také posunout v tabulce Evropské ligy,“ řekl přítomným novinářům před odletem asistent trenéra Plzně Jan Trousil. „S Baníkem jsme to zvládli, věříme, že nám to pomůže i v Evropě. Je to pro nás důležitý zápas, můžeme udělat důležitý krok k tomu, abychom se dostali k našemu cíli, což je zůstat mezi 24 týmy, které postoupí do jarního play off. Když to zvládneme, půjdeme na Spartu v jiném rozpoložení.“

Plzeň na výjezd do Řecka postrádá nemocného Toma Slončíka, do výpravy po dlouhé pauze naopak zařadila Cheicka Souarého (22). Francouzský křídelník naposledy odehrál za Plzeň ostrý zápas na konci května ve finále MOL Cupu proti Spartě, prakticky celou přípravu vynechal kvůli zdravotním problémům.

Poslední týdny absentoval kvůli zlomenině v oblasti nártu, postupně se dává do pořádku a překvapivě se už během října zapojuje k prvnímu týmu. „Cheick překonal zdravotní problémy, bereme ho hlavně kvůli tomu, aby nasál atmosféru týmu, delší dobu s námi nebyl. Bude připravený a dál trénovat, aby nám byl schopný co nejrychleji pomoct v dalších zápasech,“ upřesnil Trousil.

Plzeň nastoupí ve třetím utkání podzimní hlavní fáze Evropské ligy proti PAOKu ve čtvrtek od 18.45, ve stejný den hraje Slavia na Bilbau od 21.00.