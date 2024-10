Trpišovský odboural hláškou dne sebe i novináře. Šlo o cenovku Provoda

Právě ve středu měl narozeniny. Osmadvacet let. Ke speciálnímu dni záložníkovi popřál i respektovaný web Transfermarkt. „To ani nevím, děkuju za informaci“ usmál se. A pak došlo na scénku, která pobavila celé auditorium.

„Transfermarkt má u vašeho jména cenovku 130 milionů korun. Můžete se v zápase s Bilbaem prodat?“ ptal se kolega z idnes.cz. Překladatelka malinko tápala, v rychlosti nevěděla, jak věty poskládat do španělštiny.

„Můžete položit otázku ještě jednou,“ tázala se.

Pomohl Michal Býček, dotaz zopakoval. „A kolik, že je cena? 130 tisíc?“ ubezpečovala se slovenská tlumočnice. Půvabné neznalosti cifer na přestupním trhu pohotově využil s hláškou dne Trpišovský. „Za tolik jsme ho koupili,“ odboural sebe, Provoda i novinářskou skupinu.

Když zase nastal klid, slávistická hvězda se dostala ke slovu. „Čeká nás obrovský zápas, v Evropě se hráči mohou ukázat, ale já myslím, že to platí i pro českou ligu, která začala být mnohem sledovanější. A když to vztáhnu na sebe, teprve se uvidí, zda mě utkání s Bilbaem může prodat. Není to nic, o čem bych přemýšlel. Budeme chtít podat co nejlepší výkon a odvézt nějaký bod,“ trpělivě vysvětloval.

Byla to víceméně jediná odlehčená chvíle tiskové konference. Z obou zpovídaných byla znát koncentrace na čtvrteční bitvu s Bilbaem. Třetí zápas v ligové fázi Evropské ligy startuje na San Mamés ve 21 hodin.