Trpišovský po Bilbau: Zklamání i hrdost. Plán s obranou se rozpadl

Podali jste výborný výkon, ale padli. Jaké emoce se ve vás odehrávají?

„Jde o směs pocitů. V první fázi mě přepadlo velké zklamání z výsledku, teď už na tiskové konferenci cítím velkou hrdost na tým, co předvedl. Jo, jsem smutný, že nemáme ani bod a nedali jsme ani gól. Fotbal takový je. Byl to náročný těžký zápas, ale troufnu si říct, podle toho, co se na hřišti dělo, že jsme měli vyhrát, nebo minimálně remizovat.“

Šancí jste měli hodně, budete některá řešení v koncovce hráčům vyčítat?

„Zejména brankář byl výborný, předvedl minimálně dva světové zákroky. Obecně nemám ve zvyku hráčům vyčítat koncovku. Jedině v případě, že by předvedli věc, které nebude dobrá pro tým. Spíš budu chválit za defenzivu, kluci odvedli skvělý týmový výkon dozadu. Dostali jsme gól z autu, bohužel z našeho autu, a ještě tečovanou střelou. Jinak jsme soupeře do šancí skoro nepustili. Obrana byla skvělá. Když si vezmu situaci ke konci, kdy se Iňaki Williams dostal přes Tondu Kinského, a Oscar se třicetimetrovým sprintem vrátil před hráče, který by střílel do prázdné brány... Myslím si, že to dnes bylo signifikantní pro tým.“

Zmínil jste autové vhazování, po kterém jste inkasovali. Chyba Dioufa?

„Nemluvil jsem ještě s klukama, takže nemám přesný názor. Při těchto situacích máme mechanismy, jak auty řešit. Záleží, kde je zahráváme. Na posledních pětadvaceti metrech je to nejtěžší. Zřejmě se nepochopili s hráčem nahoře. Chtěli jsme probíhat, auty házet do volného prostoru, ale asi prostě došlo k nepochopení. To je fotbal. Ve hře se kolikrát ve strašně těžkých situacích rozhodneme dobře, ale tady jsme to přenechali soupeři. To k tomu patří, některé věci se vám nepovedou.“

Jaké byly vaše myšlenkové pochody ohledně složení obrany po vypadnutí Tomáše Holeše?

„Zničehonic ve středu večer začal mít Holy střevní problémy, zvracel. To samé se ráno přihodilo Zimičovi. Ještě v jedenáct dopoledne měl teplotu, žaludeční potíže… Dopolední příprava ještě byla bez něj. Pak se mu udělalo lépe. Řekl, že do toho půjde. Původně jsme měli plán se Zimou a Holešem na stoperech, ale včera se nám to rozpadlo. Poklona pro Bořila, jak to skvěle ve čtyřce zvládl. Definitivní rozhodnutí padlo okolo čtvrté páté hodiny odpoledne.“

Na stadionu byl úchvatná atmosféra. Jak jste si to užil? Jestli to vůbec jde…

„Dneska jo. Před zápasem se snažím vtáhnout do sebe a nevnímat vjemy okolo, protože koncentraci mám vyloženě na hrací plochu, na hráče. Obzvlášť na začátku utkání, kdy sleduju zakládání soupeře, napadání, tak není na užívání moc času. Snad jen při standardkách, na které vystupuje Kéba (asistent Kerbr). Co chci ale říct, že pro mě byl úžasný zážitek tady vést Slavii. Na San Manés bylo jedno z nejlepších prostředí, kde jsem byl. Sportovní úroveň diváků, korektnost, soustředění se na fotbal, to jsem dlouho nezažil. Připomíná mi to Slavii, i tady je to víc než fotbal. Musím fakt pochválit atmosféru, i chování všech lidí v klubu. Od trenéra, přes hráče, přes diváky. Je to vážně zážitek. Moc takové emoce neprožívám. Třeba na Chelsea nebo Dortmundu jsem si to tolik neužil, zpětně mě to pak mrzí, ale tady to ve mně zanechalo velké stopy, velký dojem.“