Bořil původně neměl hrát: Mohl jsem si vybrat. Odpočinek? Snad v Benátkách

Nico Williams oslavuje vstřelený gól do sítě Slavie • ČTK / AP / Miguel Oses

Projektil Nica Williamse si smolně do branky tečoval obránce David Zima • ČTK / AP / Miguel Oses

PŘÍMO Z BILBAA | Když tým přiletěl z Prahy do Bilbaa, byl Jan Bořil v duchu nastavený, že si odpočine. Přeci jen i s reprezentací toho má v nohách už hodně. Ale když Tomáš Holeš onemocněl, musel jít veterán zase do akce. A rovnou na stopera v obranné čtveřici. „Naposledy jsem to hrál na Leverkusenu a dostali jsme čtyřku,“ smál se. Nakonec ho ale mrzelo, že přestože Slavia domácí většinu času přehrávala, odjíždí ze Španělska po prohře 0:1 s prázdnou.

Co převládá? Zklamání z porážky, nebo hrdost z výkonu?

„Cítím oboje. Měli jsme na ně, chyběl gól. Měli jsme několik šancí. Jinak ale musím říct, že jsem na tým fakt hrdý, v mnoha pasažích jsme je mačkali a byli lepší.“

Původně jste hrát neměl, ale nakonec jste odehrál celý zápas. Je to tak?

„U některých byly zdravotní problémy, tak to padlo na mě. Mohl jsem si vybrat, ale chtěl jsem hrát za každou cenu. Na Bilbau se nehraje jen tak, bůh ví, jestli tu budeme ještě někdy hrát. I když je tady finále…“ (směje se)

Jak se v takovém případě přepíná hlava?

„Já jsem vždy nastavený, že chci hrát. U mě to bylo tak padesát na padesát, trenéři se rozhodovali. Když jsme přiletěli, Holeš dostal virózu. Jinak bych měl nejspíš volno.“

Kdy si odpočinete?

„Příští týden hrajeme pohár v Benátkách nad Jizerou, tak snad tam.“

Stoper ve čtyřce, to také není úplně váš přirozený post…

„To není, naposledy jsem to hrál na Leverkusenu a dostali jsme tam čtyřku, tak jsem se toho trochu bál. Ale myslím, že jsme to se Zimičem odehráli docela slušně. Nemáme body, z toho jsem naštvaný, ale na výkon jsem hrdý.“

Překvapilo vás, že jste Bilbao mnohdy přehrávali?

„Víme, jak hrají španělskou ligu a že ta naše je víc specifická v tom, kolik je v ní důrazu. Věděli jsme, že na ně máme. Nejvíc jsme si museli dávat pozor na bratry Williamsovy, ti mají velkou kvalitu.

Jaké to s nimi bylo?

„To se musíte zeptat asi Malicka a Douděry. Kvalitu ukázali, jsou strašně rychlí.“

Po vašem údajném faulu se nejdříve pískala penalta, pak byla odvolaná. Jak jste to viděl?

„Penalta to byla jasná, já jsem tam byl o trošku později, ale byl tam předchozí souboj, kde byl faul proti nám. Ten kdyby tam nebyl, tak jasná penalta. Říkal jsem to i Williamsovi, ale zároveň, že tam byl faul na Oscara předtím.“

Zapamatujete si jméno brankáře soupeře?

„No, ten měl neuvěřitelné zákroky… To bude zase muž kola nebo něco takového. Je to i z naší strany trochu smůly i nedůrazu, že třeba nestřílíme blíž k tyči. I když on byl fakt všude.“