Koubek mimo lavičku: Budou to muka, trápení. Valenta znovu odpadl

Jak se vypořádáte s absencí Sampsona Dweha, který chybí kvůli vyloučení na PAOKu?

„Když vypadne stabilní hráč ze zadní linie, nějaký problém to vždycky je. Ale když nám v předkolech vypadl Robin (Hranáč) těsně před odvetou proti Hearts, také jsme si poradili, musíme si poradit zase. To je fotbal, standardní věc, že kvůli zranění nebo trestu hráči vypadávají. Dostanou šanci jiní a uvidíme, jak se s tím popasují.“

Máte víc variant, jak ho nahradit?

„Jméno vám pochopitelně neřeknu, ale varianty jsou dvě.“

Co vás čeká za soupeře?

„Narazíme na španělský fotbal, La Ligu. Tahle mužstva hrají skvěle na míči, mají silný presink, velkou intenzitu hry, pohyblivost, obratnost s míčem. To hovoří pro soupeře. Když s nimi chcete držet krok a eliminovat jejich sílu, musíte mít jiné zbraně. Být dobře organizovaní a snažit se vymazat jejich technickou převahu. Zároveň být dostatečně účinní a nebezpeční dopředu, být agresivní, běhaví.“

Má mužstvo dostatek energie, aby zopakovalo poslední domácí výkon proti Spartě?

„Měli jsme pohárový týden, ale s českým MOL Cupem, kde to základní osu mužstva nestálo žádné síly, udělali jsme asi deset změn. Hráči si odpočinuli, v neděli na Slovácku byl výdej energie standardní, běžecká data byla dobrá, tam nebyl problém a příčina porážky.“

Kvůli čemu jste na Slovácku ztratili tři body?

„Chyběla nám kreativita, správné řešení situací do kompaktní obrany soupeře. Chyběla nám také agresivita při standardkách, ve fyzických datech nebyl problém, zápas nás stál standardní síly. Teď nastoupíme čtvrtý den po zápase na Slovácku, není důvod uvažovat o nějaké únavě.“

Jak budete řídit tým mimo lavičku, když na ni nemůžete kvůli trestu?

„Komunikace s týmem je během zápasu zakázaná, takže nebude žádná. Je to pro mě trápení, na tribuně to budou muka.“

Změní se pro vás příprava na utkání?

„Přípravu mi nikdo nezakázal, dokonce jsem i tady, na tiskové konferenci před zápasem, UEFA to dovoluje i po zápase. Jde o stopku do koučovacích zón během utkání. Mužstvo bude připravené, kluci (asistenti Bakoš s Trousilem) to zvládnou, jsou to zkušení trenéři. Žádnou velkou komplikaci bych v tom nehledal.“

Čeká vás nejtěžší pohárový soupeř v sezoně?

„Je těžké srovnávat mužstva z elitních evropských lig, Frankfurt a Real Sociedad. Oba týmy jsou špičkové, každý má jiný styl. Jsou lepší než PAOK a Ludogorec, s Frankfurtem řadím Sociedad na stejnou rovinu. Víme, že když budeme hrát na remízu, nepostoupíme. Zbývá nám pět zápasů, máme ještě tři proti týmům z nejšpičkovějších lig. Manchester United a dva španělské celky, k tomu Anderlecht a Kyjev. V každém zápase se musíme pokusit o tři body, matematika to říká jasně. Potřebujeme dvě výhry, po bodu to nepřibývá, to víme, i když si každého v této konkurenci hodně vážíme.“

Lukáš Hejda se zranil v poháru v Ústí. Zvládne se vrátit ještě během podzimu?

„Podle lékařů to není až tak vážné, nebude to tak dlouhé, jako když se zranil v létě. Je to lepší, než se v první chvíli zdálo. Uvidíme, jak se s tím jeho tělo vyrovná. Ale bohužel nám zase vypadl Matěj Valenta, kterého pořád trápí koleno. Slýchávám, proč nehraje víc, ale není zdravý a nemá výkonnost. Lékaři to řeší, teď není připravený a není fit.“

Rýsuje se návrat Cheicka Souarého?

„U něj jde o potěšitelnější stav, už trénuje naplno a bude k dispozici na zápas.“

Limituje ještě zdravotní problém Lukáše Červa?

„Od Slovácka uběhly tři dny, co měl od té doby udělat, to udělal. Říká, že to odeznělo a je v pořádku, snad to bude na jeho výkonu vidět. V neděli nebyl ve své kůži, měl tréninkový výpadek.“