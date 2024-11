Koubek lepí sestavu: dvě varianty za Dweha. Plzeň (opět) bez Valenty

V těžkém duelu Evropské ligy na PAOKu kráčela Plzeň pro výhru, vedla o dvě branky. Jenže Sampson Dweh musel po dvou žlutých z placu. V závěrečné pasáži Viktoria přišla o slibné vedení a výborně rozjetou partii zremizovala 2:2.

Pravý stoper si odpyká trest za vyloučení ve čtvrtek proti Realu Sociedad, Plzni bude poprvé v sezoně (nepočítáme-li MOL Cup v Ústí nad Labem) scházet v základní sestavě. „Když odešel na PAOKu, ztratili jsme hru ve vzduchu. V době náporu, kdy to hráči soupeře sypali do našeho vápna přes křídla, jsme to neuskákali. Chyběl nám, on je v takových chvílích všude,“ konstatoval trenér Viktorie Miroslav Koubek. Také on končil zápas v Soluni s červenou a ve čtvrtek nesmí na plzeňskou střídačku.

Do zápasu se silným španělským celkem nemůže použít ani kapitána Lukáše Hejdu, který se zranil v MOL Cupu v Ústí (4:3). „Ale podle lékařů je to lepší, než se v první chvíli zdálo,“ ulevil si plzeňský kouč. Aktuálně má k dispozici dvě varianty, jak díru ve stabilní stoperské trojici zacelit. „Jména pochopitelně neřeknu,“ culil se zkušený stratég.

Nejpravděpodobněji se do zadní linie zasune z pozice na kraji zálohy zkušený Milan Havel. Druhou možností může být nasazení devatenáctiletého stopera Jana Palusky. Po zdravotních problémech se dal do kupy, proti Ústí odehrál solidní zápas a vstřelil premiérový gól za plzeňské áčko.

„Na wingbeky mají víc variant - Kopic, Jirka, Souaré. V tak těžkém utkání nevěřím, že by trenér nasadil mladého Palusku, spíš to vidím na Havlise,“ řekl v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz někdejší reprezentační kapitán Tomáš Ujfaluši, který z pozice skauta Plzeň pravidelně sleduje.

Článek pokračuje pod grafikou

Trenéři Viktorie lepí sestavu bez jednoho z defenzivních pilířů. „Když vypadne stabilní hráč ze zadní linie, problém to vždycky nějaký je. Ale když nám vypadl Robin (Hranáč) těsně před odvetou v kvalifikaci Evropské ligy proti Hearts, také jsme si poradili,“ připomenul Koubek.

Dweh během necelých dvou sezon v Plzni vylétl mezi nepostradatelné hráče. Reprezentant Libérie v průběhu ročníku chyběl v plzeňském základu jenom jednou – v poháru v Ústí se v poločase prostřídal s podobně vytíženým Václavem Jemelkou.

Mladý stoper zvládá extrémně náročnou porci zápasů. Nesleze ze hřiště v Plzni, během reprezentačních pauz létá plnit povinnosti s národním týmem Libérie do dalekých afrických destinací. Jiní hráči jsou v takovém zápřahu rozbití, on ale drží. „Je to Robocop,“ shodují se lidé v Plzni, kteří sledují Dweha téměř denně na hřišti a v celém tréninkovém procesu.

„Skvělý bránič, má velké obranné myšlení. Výborně čte defenzivní situace, je důrazný. V defenzivních činnostech zkrátka výborný, asi náš nejlepší hráč,“ vyzdvihl Koubek. „Je to průser, když vypadne hráč, co nastupuje pravidelně vzadu. Naše trojka od chvíle, co přišel Marko (Svetozar Markovič) odehrála všechno spolu. Ale máme kvalitní stopery, problém to nebude,“ dodal útočník Matěj Vydra.

Plzeňskou mrzutostí je zdravotní stav Matěje Valenty. Mladý záložník po zimním příchodu ze Slavie vypadal velmi dobře, ale po jarním zápase se Spartou si poranil koleno a musel na operaci. Během podzimu pracuje na návratu, minulý týden v Ústí odehrál celé pohárové utkání.

Jenže aktuálně je zase mimo hru. „To kolénko ho pořád trápí. Slýchávám, proč nehraje víc, ale není zdravý a nemá výkonnost. Lékaři to řeší, teď není připravený a není fit,“ oznámil Koubek den před zápasem se Sociedadem.